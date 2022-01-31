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Гидроэнергия является крупнейшим источником чистой и зеленой энергии в мире. В связи с постоянно растущим спросом на энергию и глобальным изменением климата многие страны решили развивать гидроэнергетику в рамках расширения своего энергетического сектора. Для Казахстана развитие этой отрасли особенно важно для увеличения маневренной электрической мощности для регулирования суточных режимов выработки и потребления электроэнергии.

Мировые тренды развития гидроэнергетики

Согласно данным, приведенным в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в 2020 году гидроэнергетика обеспечивала шестую часть мирового производства электроэнергии. Ожидается, что в период с 2021 по 2030 годы мировые гидроэнергетические мощности увеличатся на 17% или 230 ГВт.

Важнейшим фактором становится не столько экономическая привлекательность источников энергии, сколько качественно новый фактор – борьба с глобальным изменением климата. Гидроэнергетике необходимо расти почти в два раза быстрее до 2030 года для выполнения целевых задач, намеченных по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов в 2050 году – к такому выводу пришло МЭА в своем отчете, посвященном анализу и прогнозу состояния рынка гидроэнергетики.

Ситуация в Казахстане

Казахстан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом – 170 млрд кВт.ч, из них 30 млрд экономически целесообразны для использования. В республике насчитывается 2174 реки длиной более 10 км, их общая протяженность превышает 83.2 тыс. км. К категории малых относится почти 90% рек, что определяет экономическую целесообразность их использования для нужд малой гидроэнергетики.

В настоящее время разрабатывается доктрина достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, где предусмотрены меры по глубокой декарбонизации. Планируется сокращение выбросов парниковых газов в энергетическом секторе и переход к низкоуглеродной экономике путем реализации ряда проектов по вводу как базовой, так и маневренной генерации, в том числе гидроэнергетических проектов.

Однако, развитию гидроэнергетики в Казахстане препятствует ряд факторов и барьеров, в том числе низкие тарифы на электроэнергию гидроэлектростанций (ГЭС) и запрет на перевод земель лесного фонда и земель особо охраняемых природных территорий для строительства ГЭС. Ниже более подробное описание этих вопросов.

Основные барьеры для развития гидроэнергетики в Казахстане

Тарифы

Низкие тарифы для электроэнергии ГЭС являются непривлекательными для инвесторов, по этой причине многие проекты, по которым получены земельные участки для ГЭС, не реализуются.

В 2017 году в Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» (далее – Закон о ВИЭ) были внесены нормы, исключающие применение фиксированных тарифов для покупки электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии и в 2018 году внедрен аукционный порядок отбора проектов. Как показал опыт, действующее законодательство по аукционному механизму для ГЭС не стимулирует развитие гидроэнергетики. Это связано в основном с низкой стартовой аукционной ценой, так как предельная аукционная цена для последующих аукционных торгов определяется по итогам предыдущих аукционных торгов. При сроке освоения в 60 месяцев аукционная цена на момент ввода ГЭС в эксплуатацию девальвирует и не позволяет окупать инвестиции в проекты ГЭС.

В целом, за три года (2018–2020 гг.) было проведено 36 аукционов ВИЭ на общую установленную мощность 1510 МВт. Из них по ГЭС было отобрано 18 проектов на общую установленную мощность 112.08 МВт. Из них в настоящее время реализуется только несколько проектов.

Получение земельных участков

Инвесторы в проекты ГЭС сталкиваются с проблемой поиска и выделения земельных участков для размещения ГЭС. Многие земли, которые находятся в благоприятных для строительства ГЭС зонах относятся к землям лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, где запрещается или ограничена хозяйственная деятельность.

Земли лесного фонда

В соответствии со статьей 51 Лесного кодекса и статьей 130 Земельного кодекса, перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства осуществляется Правительством Республики Казахстан.

С момента принятия действующего Лесного кодекса в 2003 году, в течение последующих 16 лет было принято всего три постановления Правительства о переводе земель лесного фонда в земли других категорий для строительства ГЭС (в 2017 и 2019 годах) и все они касаются трех ГЭС на реке Кора в Алматинской области.

А с принятием поправок от 28 октября 2019 года в Лесной кодекс перевод земель лесного фонда для строительства ГЭС стал невозможен. Данными поправками был внесен дополнительный пункт 1-1 в статью 51 Лесного кодекса, которым было установлено, что перевод земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, допускается только в исключительных случаях, а в приведенный исчерпывающий список возможных случаев не вошло строительство ГЭС, упоминается только строительство «линий электропередачи». Таким образом, данные поправки полностью исключили возможность вывода земель лесного фонда для строительства ГЭС.

Закон об особо охраняемых природных территориях

Согласно Закону об особо охраняемых природных территориях, на всей территории государственного природного заповедника запрещаются действия, изменяющие гидрологический режим территории, строительство зданий, дорог, трубопроводов, линий электропередачи, не связанных с функционированием государственного природного заповедника. В охранных зонах природных заповедников и национальных природных парков запрещается строительство плотин, дамб, гидротехнических сооружений.

Статьей 23 Закона об особо охраняемых природных территориях и статьей 122 Земельного кодекса предусмотрен запрет и на перевод земель особо охраняемых природных территориях. Одним из нескольких исключений из этого запрета является перевод таких земель в земли запаса при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы для строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, при отсутствии других вариантов возможного их размещения и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности.

С даты принятия Закона об особо охраняемых природных территориях в 2006 году было принято только одно постановление Правительства о переводе земель особо охраняемых природных территорий для строительства ГЭС (постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2014 года № 807 для строительства Булакской ГЭС).

Заключение

Для ускорения темпов развития гидроэнергетики необходимо совершенствование законодательства, создание благоприятных условий для инвесторов проектов ГЭС посредством установления инвестиционно-привлекательной аукционной цены и возможности перевода земель лесного фонда для строительства ГЭС с учетом их типов и мощности. Особое внимание и осторожность должны быть уделены при рассмотрении возможности поправок в законодательство по переводу особо охраняемых природных территорий для строительства ГЭС, с целью обеспечения минимального воздействия на такие территории.

В настоящее время, в рамках Плана развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2020-2030 годы, утвержденным Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан 4 сентября 2020 года, Министерство энергетики Республики Казахстан, ряд других госорганов, АО «Самрук-Энерго» осуществляет целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий для реализации инвестиционных проектов по строительству ГЭС и совершенствованию законодательства Казахстана (в том числе по проведению анализа тарифообразования электроэнергии ГЭС, и выделению земли для строительства ГЭС). В эту работу вовлечены Казахстанская Электроэнергетическая ассоциация, эксперты ряда международных финансовых институтов, международных организаций, юридической фирмы Unicase.

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