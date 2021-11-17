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Согласно экологическому плану EU Green Deal1 , разработанному Еврокомиссией 14 июля 2021 года, к 2030 году планируется снижение выбросов диоксида углерода на 55%. Для достижения данной цели был введен пограничный механизм корректировки пошлин на выбросы (Carbon Border Adjustment Mechanism). Уже с 2023 года этот механизм будет распространяться на товары с углеродным следом, ввозимые в ЕС. Углеводородная нейтральность, к которой стремятся власти европейских стран, подразумевает переход на альтернативные источники энергии. Сегодня некоторые эксперты связывают будущее «зеленой» энергии в мире с использованием водорода.

На сегодняшний день, ежегодно в мире производится около 70 млн. тонн водорода для использования в нефтепереработке и производства аммиака для удобрений. 2 При этом, водород почти полностью производится из ископаемого топлива, в основном из природного газа, но также и из угля. Выбросы диоксида углерода, образующиеся при таком производстве, крайне высоки: 70 млн тонн годового производства водорода выделяют около 830 млн тонн CO2 в год. Переизбыток содержания углекислого газа в атмосфере опасен для планеты увеличением тепловой энергии и парниковых газов, порождающих проблему глобального потепления. Неконтролируемые выбросы диоксида углерода в атмосферу приводят к изменениям климата, уровня Мирового океана и видового состава флоры и фауны.

Для предотвращения вышеперечисленных проблем необходимо достичь нулевых выбросов углекислого газа с помощью декарбонизации энергетики. Сделать это можно в том числе и посредством перехода на зеленую водородную экономику. По данным отчета Международного энергетического агентства 3 за 2021 год, 17 стран опубликовали водородные стратегии, более 20 стран публично заявили, что работают над разработкой стратегий и многие компании стремятся воспользоваться возможностями водородного бизнеса.

Проблема загрязненного воздуха в городах, отсутствие утилизации углекислого газа на заводах, а также мировой опыт перехода на альтернативные источники энергии обусловили принятый государством вектор на декарбонизацию энергетики Республики Казахстан. Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, отмечая глобальную тенденцию экологизации промышленности и экономики, указывает на необходимость развития производства «зеленого» водорода и водородной энергетики в целом4 . «Зеленым» называется водород, получаемый путем электролиза воды за счет возобновляемых источников энергии. Сегодня весь производимый в Казахстане водород является «серым», так как получают его из нефтепродуктов, газа и угля, образуя при этом выбросы углекислого газа. В этом же Послании Президент ставит задачу перед Правительством Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Для реализации Послания необходимо взять курс на внедрение энергоэффективности, электрификации, биотоплива и водорода, а также масштабного перехода на ВИЭ.

Казахстанской компанией КазМунайГаз принята Программа низкоуглеродного развития, целью которой является снижение своего углеродного следа5 . По данным компании, выбросы углеродного газа в 2019 году составили 10,7 млн. тонн. В соответствии с принятой программой, к 2031 году планируется снизить их до 15% от уровня 2019 года, то есть до 1,6 млн. тонн. Программа также содержит дополнительные меры по декарбонизации экономики (производство водорода, развитие ВИЭ, утилизация диоксида углерода и т.д.). Озеленение производства водорода, т.е получение его посредством электролиза с помощь ВИЭ – первостепенная задача, которую должен поставить перед собой Казахстан.

Обладая обширными земельными ресурсами, Казахстан является благоприятным направлением для инвестиций в водородную энергетику. Об этом свидетельствует особая заинтересованность европейских компаний в сотрудничестве с нашей страной. Так, крупнейшим проектом в области водородопользования предполагается совместная деятельность акимата Мангистауской области и немецко-шведской группы компаний Svevind по проектированию завода, который будет производить «зеленый» водород. Самым масштабным и знаменитым в Европе проектом Svevind является ветрогенерирующий комплекс «Markbygden 1101», функционирующий в Швеции мощностью в 650 МВт. В результате планируемого проекта Казахстан может стать крупнейшим производителем водорода в мире к 2030 году. В планах инвесторов построить ветровые и солнечные электростанции мощностью на 30 ГВт, питающие электролизеры для производства до 2 млн. тонн водорода в год. Часть производимого водорода планируется экспортировать в страны Европы и КНР, а оставшуюся часть инвесторы намерены перерабатывать в «зеленый» аммиак для использования в качестве сырья.

Для развития водородной энергии, в первую очередь, необходимо создание грамотной и четкой водородной стратегии, в которой последовательно будет описан план по развитию водородной энергии. Далее, требуется привлечение иностранных инвестиций посредством заключения взаимовыгодных соглашений, меморандумов и контрактов. Созданные в результате такого сотрудничества объекты, предприятия и производства для дальнейшего функционирования нуждаются в современной инфраструктуре. И главным условием жизнеспособности водородной энергии является спрос мировой экономики на производство, экспорт и импорт «зеленого» водорода.

Таким образом, многие страны уже давно признали необходимость развития водородного топлива для снижения выбросов углекислого газа. Сегодня Казахстан находится только в начале пути к переходу на «зеленую энергию». Комплексное изучение не только вопросов производства водорода, но также его хранения и перевозки, с учетом дальнейшего использования этих знаний на практике, позволит Казахстану в перспективе стать передовой страной в области водородной энергии.

Footnotes

1 Transforming our economy and societies/ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal/delivering-european-green-deal_en

2 Week 3 – Session 20 B Hydrogen production: towards decarbonation – part 1, MOOC ENERGY TRANSITION IFP SCHOOL, François Kalaydjian;

3 Global Hydrogen Review 2021, https://iea.blob.core.windows.net/assets/3a2ed84c-9ea0-458c-9421- d166a9510bc0/GlobalHydrogenReview2021.pdf ;

4 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» от 01.09.21/ https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomartatokaeva-narodu-kazahstana-183048;

5 https://www.kmg.kz/rus/ustoichivoe_razvitie/low-carbon-development-program/purpose-of-the-program/ ;

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