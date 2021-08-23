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В "Правила централизованной покупки и продажи РФЦ электрической энергии произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии" вносятся изменения касаемо срока предоставления акта приемки в эксплуатацию объекта по использованию возобновляемых источников энергии (далее - "ВИЭ").

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Продления срока предоставления копии акта приемки объекта в эксплуатацию на один год возможно в случае предоставления подтверждения о выполнении строительномонтажных работ по объекту по использованию ВИЭ в объеме не менее 70% от общего объема работ.

В случае продления, отсчет пятнадцатилетнего срока покупки начинается со дня, следующего за днем истечения срока предоставления документов.

Изменения

Срок предоставления копии акта приемки объекта ВИЭ в эксплуатацию может быть продлен на один календарный год, в случае предоставления подтверждения свидетельствующие форс мажорные обстоятельства.

Продление срока оформляется дополнительным соглашением к договору покупки электроэнергии. В случае продления, отсчет пятнадцатилетнего срока покупки начинается со дня, следующего за днем истечения срока предоставления документов, без учета продления.

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что успех международной и национальной коммерческой деятельности зависит от своевременного выполнения обязательств, взятых на себя сторонами. Однако в некоторых случаях в силу обстоятельств, не зависящих от сторон, исполнение таких обязательств практически невозможно. Такие обстоятельства могут рассматриваться как форс-мажорные обстоятельства.

Наступление форс-мажорных обстоятельств не отменяет исполнения договора, а лишь освобождает от ответственности за его несвоевременное исполнение.

Возможность продления срока является одним из способов поддержания сектора ВИЭ в период пандемии Covid - 19.

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