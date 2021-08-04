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В соответствии с положениями, предусмотренными в «Правилах централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов, и паводковой электрической энергии, порядка перерасчета и перераспределения расчетно-финансовым центром соответствующей доли электрической энергии на квалифицированного условного потребителя по итогам календарного года» (далее – Правила централизованной покупки), в течение 60 календарных дней заявитель подает Заявку для заключения договора покупки с расчетно-финансовым центром (далее – РФЦ).

При заключении договора Заявитель предоставляет:

учредительные документы;

документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора покупки;

информацию о планируемых объемах поставки электрической энергии;

копию письменного уведомления об итогах прошедших аукционных торгов.

Финансовое обеспечение исполнения условий договора покупки предоставляется Заявителем в РФЦ в течение 30 календарных дней после подписания договора покупки путем предоставления банковской гарантии или резервного аккредитива, выпущенных по системе SWIFT.

Банковская гарантия или резервный аккредитив должны быть от банков-резидентов Республики Казахстан, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте которых не ниже "В" по Standard&Poor's или "В" по Fitch или "В3" по Moody'sInvestorsService либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50% акций банка-резидента Республики Казахстан) не ниже уровня"BВB" по Standard&Poor's или "ВВВ" по Fitch или "Ваа2" по Moody'sInvestorsService.

При этом, банковская гарантия или резервный аккредитив от банковнерезидентов РК должны быть подтверждены банкамирезидентами путем выпуска гарантии под контр-обязательства нерезидентов.

Банки-нерезиденты РК, обладающие рейтингом как у банков резидентов РК, могут выпускать банковскую гарантию или резервный аккредитив без выпуска соответствующих контр-обязательств.

Размер финансового обеспечения исполнения условий договора покупки составляет 10 000тенге на 1кВт установленной мощности, умноженный на установленную мощность объекта ВИЭ, указанную в Реестре победителей аукционных торгов.

Срок действия Банковской гарантии или резервного аккредитива с даты подписания договора покупки:

для солнечных электростанций – не менее 25 месяцев;

для ветровых и биогазовых электростанций – не менее 37 месяцев;

для гидроэлектростанций – не менее 61 месяцев.

Для исполнения банковской гарантии или резервного аккредитива РФЦ необходимо подать:

заявление о неисполнении обязательств лица - должника;

требование на оплату с указанием суммы удержания в соответствии с договором покупки.

Возврат финансового обеспечения или его части осуществляется в случае своевременного ввода в эксплуатацию объекта ВИЭ, в течение 10 рабочих дней со дня предоставления письменного обращения.

Все банковские комиссии и расходы, связанные с финансовым обеспечением, в том числе и Банка получателя (бенефициара) оплачивает победитель аукционных торгов (продавец).

Удержание финансового обеспечения происходит в случаях:

1) не предоставлении в течение 6 месяцев после истечения 12 месяцев (для солнечных электростанций), 18 месяцев (для ветровых и биогазовых электростанций), 24 месяцев (для гидроэлектростанций) с даты подписания договора покупки копии уведомления о начале строительно-монтажных работ объекта ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки, направленного в государственный орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль – в размере 30% от суммы финансового обеспечения;

2) при не предоставлении копии акта приемки объекта ВИЭ в эксплуатацию, утвержденного в соответствии с законодательством РК в отношении которого заключается договор покупки – в размере 100% от суммы финансового обеспечения, а в случае удержания части финансового обеспечения – 70% суммы финансового обеспечения в следующие сроки с даты подписания договора покупки:

для солнечных электростанций – в течение 24 (двадцати четырех) месяцев;

для ветровых и биогазовых электростанций – в течение 36 (тридцати шести) месяцев;

для гидроэлектростанций – в течение 60 (шестидесяти) месяцев.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.