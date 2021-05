ARTICLE

Esta modernização do enquadramento legal do sector energético angolano era há muito aguardada pelos diversos stakeholders deste sector e será certamente bem recebida. É esperado que o novo Regulamento PTDCEE venha a ter um impacto significativo no mercado. Por outro lado, o especial foco nas energias renováveis é um aspecto marcante numa era que a descarbonização é cada vez mais vista como uma chave para o sucesso.

O Regulamento PTDCEE foi precedido pelo novo Regulamento da Produção Independente de Energia Eléctrica (Decreto Presidencial n.º 43/21 de 17 de Fevereiro) aprovado no passado mês de Fevereiro. Este processo é demonstrativo do esforço estratégico que o Governo de Angola vem desenvolvendo no sentido de actualizar o enquadramento legal aplicável ao sector energético.

