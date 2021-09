ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Comme le prévoyait l'Accord, la Commission européenne et le gouvernement britannique sont toutefois parvenus à un protocole d'accord sur les services financiers (le Protocole). Le Protocole qui n'a toutefois pas été formellement approuvé à la date du présent article et dont les détails n'ont toujours pas été publiés, a pour objet de favoriser un dialogue régulier sur la réglementation des services financiers entre les deux parties, y compris l'assurance. Nous sommes bien loin des décisions d'équivalence réglementaires espérées de part et d'autre de la Manche depuis le début de cette année, prolongeant un sentiment de frustration et d'insécurité pour les acteurs concernés, depuis la perte du Passeport Européen pour les entreprises britanniques d'assurances tout comme celles de l'UE, pour les services prestés au Royaume-Uni.

_ L'Accord de Commerce et de Coopération 1 (l'Accord) conclu entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne (UE) est entré en vigueur le 1 er mai 2020. Cet Accord, on se souvient, est applicable au commerce de marchandises et à certains services tels que la propriété intellectuelle, les transports, la pêche ou l'énergie, mais il reste très laconique sur les services financiers.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Insurance from Luxembourg

Insurance In UAE: Ready For The Big Leap BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLP The disruption caused by COVID-19 has had a wide-ranging effect on the world economy and the overall economic slowdown and disruption in the market has impacted the insurance sector as well, ...

ILS Bermuda Executive Roundtable 2021 Appleby Despite the impacts of the Covid-19 pandemic and subsequent restrictions on travel and face-to-face meetings, Bermuda attracted a significant amount of startup capital in 2020 ahead of expected reinsurance market firming.

Global Nuclear Liability Insurance And Claims STA Law Firm Power and energy supply is the backbone of every economy of this world.

How Bermuda's New Cyber Regulation Will Impact Its Insurance Industry Ocorian Executive Director, Sherman Taylor and Partner, Louise Charleson discuss the impact of Bermuda's new cyber risk code of conduct. *

BMA Releases Insurance Sector Operational Cyber Risk Management Code Of Conduct Walkers The Bermuda Monetary Authority ("BMA") has released its Operational Cyber Risk Management Code of Conduct ("the Code") for the insurance sector.