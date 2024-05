Nieuwsbrief Bouw-, Vastgoed- En Aanbestedingsrecht, Q1 2024

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief bouw-, vastgoed- en aanbestedingsrecht van 2024. Met dit keer onder meer aandacht voor de recente arresten van de Hoge Raad over risicoaansprakelijkheid van de aannemer; of het schriftelijkheidsvereiste ook geldt bij de aankoop van bouwgrond; het gebruik van verlijmde gevelstrips; en de mogelijkheid om aanbestede overeenkomsten aan te tasten.

Onderaan de nieuwsbrief vindt u twee artikelen die wij afgelopen kwartaal hebben geschreven voor onze website over (i) de opleveringsperikelen van de UAV en (ii) veelvoorkomende uitdagingen tijdens projectontwikkelingen.

Regelmatig krijgen wij de vraag of deze nieuwsbrief binnen organisaties mag worden gedeeld. Ja, dat mag, wij vinden dat geen probleem.

BOUWRECHT

Hoge Raad 15 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1750

Werken volgens de CROW 500: (risico)aansprakelijkheid?

Aannemer Krinkels heeft grondroerende werkzaamheden uitgevoerd in de Flevopolder waarbij schade is ontstaan aan een kabel van Liander, een regionale netwerkbeheerder. Voorafgaand aan de werkzaamheden had Krinkels een KLIC-melding (een graafmelding) gedaan, waarop Liander reageerde met informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen.

Desondanks trof Krinkels een door Liander opgegeven middenspanningskabel niet aan en besloot hij handmatig te werken als in een risicogebied, zoals voorgeschreven in CROW 500. Ook tijdens die werkzaamheden is de kabel niet aangetroffen door Krinkels. Enkele weken later treedt er storing op bij Liander die - mede door het aanleggen van een omleiding - door haar wordt verholpen. Hier zijn kosten mee gemoeid en Liander vordert onder meer deze kosten als schadevergoeding van Krinkels.

Liander heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Krinkels onrechtmatig heeft gehandeld doordat bij het aanbrengen door Krinkels van beschoeiing een paal een middenspanningskabel heeft geraakt. Krinkels heeft hiertegen verweer gevoerd. Zowel de kantonrechter als het hof hebben Liander ongelijk gegeven en haar vorderingen afgewezen. Ook de Hoge Raad wijst de vorderingen van Liander af.

De Hoge Raad overweegt dat het voor de praktijk van belang is dat duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de bij grondroerwerkzaamheden betrokkenen hun zorgplicht moeten naleven. De rechter dient daarom bij de invulling van de zorgplicht in beginsel bij de CROW 500 aan te sluiten.

Het hof had volgens de Hoge Raad correct overwogen dat Krinkels niet aansprakelijk gesteld kon worden op basis van de CROW 500-richtlijn voor de schade, gezien zij had gehandeld binnen de mogelijkheden die de richtlijn biedt voor situaties waarin kabels of leidingen niet kunnen worden gelokaliseerd. Bovendien houdt de CROW 500 geen risicoaansprakelijkheid in.

Tot slot geeft de Hoge Raad als slotakkoord nog een bewijsvermoeden mee: treedt in het risicogebied toch schade op aan een kabel of leiding die vooraf was gelokaliseerd of waarvan de theoretische ligging zich in het zoekgebied bevond, en staat vast dat de schade het gevolg is van de werkzaamheden van de grondroerder, dan wordt vermoed dat de grondroerder onvoldoende veilig en daarmee onzorgvuldig heeft gewerkt.

