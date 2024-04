ARTICLE

La Loi de 2023 introduit néanmoins une limite aux fonctions de dirigeant en précisant qu'une personne physique ne pourra être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises artisanales, si ces entreprises ne font pas partie du même groupe d'entreprises, pour les métiers des listes A et B jointes en annexe à la loi. Par dérogation, une personne physique pourra toutefois être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou indirectement, dans chacune de ces entreprises, au moins 25 % des parts sociales.

Désormais, nul ne peut dans un but de lucre exercer, de manière habituelle à titre principal ou accessoire, une de ces trois activités sur le territoire du Grand-Duché sans être titulaire d'une autorisation d'établissement pour activité commerciale spécialement règlementée sous peine de s'exposer aux sanctions pénales prévues par l'art. 39 de la Loi. Il s'agit, pour les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d'une amende de 500 à 250.000 euros. La fermeture provisoire de l'établissement concerné peut aussi être encourue.

S'agissant de la condition de qualification professionnelle, l'exploitant d'un établissement d'hébergement devra avoir accompli avec succès la formation accélérée spécifique, notamment disponible auprès de la House of Training de la Chambre de Commerce, portant sur la connaissance des règles générales d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles. La formation portera également sur le respect des droits de l'Homme ainsi que la protection des mineurs. Le délai pour accomplir cette formation est de 6 mois suivant la date à laquelle l'établissement réalise 90 nuitées ou plus, cumulées au cours d'une année.

La Loi de 2023 définie l'activité d'exploitant d'un établissement d'hébergement comme « l'activité commerciale qui consiste à louer des unités d'hébergement et qui s'étend à 90 nuitées ou plus, cumulées au cours d'une année ». Par unité d'hébergement, il faut entendre un « espace de logement meublé à destination d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ». En pratique, il sera établi pour chaque unité d'hébergement un décompte des nuitées qui s'additionne avec les nuitées dans les autres unités d'hébergement offertes par le même exploitant. Ce décompte servira de base pour le calcul du seuil de 90 nuitées.

S'agissant de la condition de qualification professionnelle, l'apporteur d'affaires immobilier devra avoir accompli avec succès la formation accélérée spécifique, notamment disponible auprès de la House of Training de la Chambre de Commerce, portant sur la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat, à la vente, aux droits d'enregistrement, aux baux à loyer, à l'aménagement du territoire, aux autorisations de bâtir, aux autorisations d'exploitation, à la vente d'immeubles à construire, aux garanties en rapport avec les immeubles, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la copropriété, aux pratiques commerciales, à la rémunération des agents immobiliers et à la lutte contre le blanchiment d'argent.

