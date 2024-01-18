I. Кто?

Декларации в рамках третьего этапа всеобщего декларирования должны подавать следующие физические лица вне зависимости от своего налогового статуса (налоговый резидент или налоговый нерезидент):

руководители юридических лиц;

участники/учредители юридических лиц;

индивидуальные предприниматели;

супруги вышеуказанных лиц.

II. Что?

В рамках третьего этапа всеобщего декларирования, физические лица должны будут единожды предоставить декларацию об активах и обязательствах (форма 250) с отражением информации о наличии следующего имущества:

имущество, зарегистрированное за рубежом (недвижимость, земельные участки, транспортные средства, а также воздушные, морские и речные суда);

деньги в зарубежных банках, превышающие в совокупности 1 000 месячных расчетных показателей [1];

доли участия в зарубежных юридических лицах;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности/авторского права и цифровые активы в Казахстане и за рубежом;

доли в жилом здании по договору о долевом участии в казахстанском и зарубежном жилищном строительстве;

деньги, полученные или предоставленные в долг на основании нотариально удостоверенной сделки в Казахстане и за рубежом;

деньги в наличной форме, не превышающие 10 000 месячных расчетных показателей [2], в Казахстане и за рубежом;

по желанию, иное имущество, оцененная стоимость которого превышает 1 000 месячных расчетных показателей.

В году, следующем за предоставлением вышеуказанной декларации, физические лица должны будут предоставить декларацию о доходах и имуществе (форма 270) с отражением следующей информации:

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