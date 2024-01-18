I. Кто?
Декларации в рамках третьего этапа всеобщего декларирования должны подавать следующие физические лица вне зависимости от своего налогового статуса (налоговый резидент или налоговый нерезидент):
- руководители юридических лиц;
- участники/учредители юридических лиц;
- индивидуальные предприниматели;
- супруги вышеуказанных лиц.
II. Что?
В рамках третьего этапа всеобщего декларирования, физические лица должны будут единожды предоставить декларацию об активах и обязательствах (форма 250) с отражением информации о наличии следующего имущества:
- имущество, зарегистрированное за рубежом (недвижимость, земельные участки, транспортные средства, а также воздушные, морские и речные суда);
- деньги в зарубежных банках, превышающие в совокупности 1 000 месячных расчетных показателей [1];
- доли участия в зарубежных юридических лицах;
- ценные бумаги, производные финансовые инструменты, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности/авторского права и цифровые активы в Казахстане и за рубежом;
- доли в жилом здании по договору о долевом участии в казахстанском и зарубежном жилищном строительстве;
- деньги, полученные или предоставленные в долг на основании нотариально удостоверенной сделки в Казахстане и за рубежом;
- деньги в наличной форме, не превышающие 10 000 месячных расчетных показателей [2], в Казахстане и за рубежом;
- по желанию, иное имущество, оцененная стоимость которого превышает 1 000 месячных расчетных показателей.
В году, следующем за предоставлением вышеуказанной декларации, физические лица должны будут предоставить декларацию о доходах и имуществе (форма 270) с отражением следующей информации:
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