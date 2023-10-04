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لطالما كانت مصر، بتاريخها العريق وثقافتها النابضة بالحياة، نقطة جذب للمستثمرين العالميين، وخاصة أولئك الذين يحرصون على العقارات المصرية؛ فانه إدراكًا لهذا الاهتمام، قامت الحكومة المصرية بإطلاق برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

وقد تم تصميم هذه المبادرة لتعزيز القطاع العقاري في مصر، مما يجعل البلاد وجهة جذابة لأولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية المزدوجة.

في الأصل، كان العنصر العقاري في هذا البرنامج يتمحور حول العقارات التي صممتها شركة سيتي ايدج ؛ الا انه مع التغيرات الأخيرة فقد تم توسيع النطاق في هذا الشق، مما أدى زيادة جاذبية العقارات المصرية للمستثمرين.

هيمنة شركة سيتى ايدج على سوق العقارات المصرية

في المرحلة الأولية، كان المسار العقاري للبرنامج محدودًا ، حيث تم وجه المستثمرين نحو العقارات التي طورتها شركة سيتى ايدج ، وذلك مقابل مبلغ ابتدائي 300000 دولار أمريكي، وتعتبر شركة سيتى ايدج اسم مشهور في العقارات المصرية، وتقدم عقارات راقية في المناطق المرغوبة في مصر، وعلى الرغم من ان هذا النهج قد نجح بالنسبة للبعض، الا انه أدى أيضًا إلى تهميش جزء كبير من العقارات في مصر من البرنامج.

التحديث: توسيع آفاق العقارات في مصر

اعترافا بجاذبية العقارات المصرية ، قررت الحكومة تحديث إرشادات البرنامج؛ حيث انه وفقا للوضع الحالي ، أي عقار داخل مصر يؤهل لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، بشرط أن يبدأ الاستثمار من 300,000 دولار أمريكي.

يوفر النظام المحدث مزايا متعددة:

بيئياً: الان ،ومع انفتاح المشهد العقاري المصري بالكامل ، تتراوح الخيارات من المنازل المعاصرة على طول البحر الأحمر إلى المساكن التقليدية في المناطق التاريخية.

الان ،ومع انفتاح المشهد العقاري المصري بالكامل ، تتراوح الخيارات من المنازل المعاصرة على طول البحر الأحمر إلى المساكن التقليدية في المناطق التاريخية. اجتماعيًا: لم يعد المستثمرون مرتبطين بمطور واحد، مما يسمح بمزيد من التعامل الحر للعقارات في مصر.

لم يعد المستثمرون مرتبطين بمطور واحد، مما يسمح بمزيد من التعامل الحر للعقارات في مصر. حوكمة الشركات:إن إدراج مجموعة واسعة من العقارات يعد تعزيزا للاستثمارات الأجنبية في مناطق متنوعة من مصر.

التداعيات بالنسبة للمستثمرين الراغبين بامتلاك عقارات مصرية

بالنسبة للمستثمرين الذى يحرصون على تملك العقارات المصرية، فإن هذا الإطار المنقح مفيد بلا شك؛ اذ يكون لديهم الحرية في التعاون مع أي وكيل عقاري نشط في مصر أو حتى التعامل مباشرة مع أصحاب العقارات.

علاوة على ذلك، فإن النظام الجديد يشجع المستثمرين على التنويع من المراكز التجارية إلى المساحات السكنية الهادئة والمعالم التراثية، تقدم العقارات في مصر الآن سلسلة من الخيارات الجذابة.

خاتمة

إن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مصر لتجديد إرشادات التجنس بالاستثمار في الاستثمار، وخاصة في مجال العقارات، تؤكد عزمها على البقاء كوجهة رئيسية للمستثمرين.

وتقوم شركة أندرسن مصر بتوجيه عملائها الى الطريق المناسب في هذا الشق، مؤكدة ان التركيز المعزز على العقارات المصرية يوفر المزيد من الفرص وآفاق أفضل.

للمزيد من التفاصيل حول برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار المجدد والعديد من الفرص في سوق العقارات المصري، الرجاء التواصل مع شركة أندرسن مصر – حليفك الذي تثق به للتعرف علي البيئة العقارية النابضة في مصر

و شركة أندرسن مصر تعد كياناً فعالاً في توجيه الشركات وضمان توافق رحلة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البلاد مع أفضل الممارسات العالمية.

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