Ainsi, outre la participation à l'équilibre budgétaire de la Principauté, cette loi vient directement participer au vaste de chantier de renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme lancé par la Principauté en suite de la publication du rapport MONEYVAL le 23 janvier 2023. En effet, par cette mesure, l'avantage précédemment conféré aux entités dites « transparentes » versus les entités dites « non transparentes » est significativement accentué, les mutations réalisées au profit des secondes étant à présent taxées deux fois plus que celles réalisées au profit des premières, diminuant ainsi l'intérêt d'avoir recours à des structures complexes et opaques.

