Wonen is een basisbehoefte. In verdragen is het recht op wonen vastgelegd. In Nederland klinkt het door in de Grondwet, die de overheid de plicht geeft voldoende woongelegenheid te bevorderen. De Grondwet regelt ook dat de overheid maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid. Die beginselen worden in wet- en regelgeving uitgewerkt en komen dan ook vaak weer samen.

Bijvoorbeeld in de Woningwet. De doelgroep voor woningcorporaties omvat onder meer personen met een indicatie op basis van de Wlz, personen die verpleging krijgen op basis van het Besluit Zorgverzekering, en personen die worden gehuisvest op grond van een indicatiebesluit op basis van het (oude) Zorgindicatiebesluit.

Bij zorgverlening is een dak boven het hoofd en de eigen leefomgeving belangrijk. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) regelt dat de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht is dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.

Een koppeling van wonen en zorg is ook te zien bij de verdeling van woonruimte. Op basis van de Huisvestingswet moet in de gemeentelijke huisvestingsverordening worden geregeld dat mantelzorgers voorrang krijgen voor een huisvestingsvergunning.