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هل لديك عقار في مصر؟ هل تعلم انه يمكنك الحصول على اقامة لمدة عام بناء على ملكيتك لهذا العقار، يمكنك قراءة هذا المقال لمعرفة المزيد عن الاقامة العقارية في مصر.

توفر الدولة المصرية طرق استثمارية للاجانب من خلال تملك عقارات وبموجبها يتم منحهم إقامة ولكن يجب ان يكون العقاراً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالمصري، وتكون مدتها سنة قابلة للتجديد وتزداد كلما زادت قيمة العقار، وتمنح لمالك العقار والأقارب حتى الدرجة الأولي.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة العقارية:

في حالة إذا كان العقار تم إنشاؤه بالفعل:

أن يكون سند الملكية للعقار مسجل بالشهر العقاري. تقديم ما يثبت تحويل كامل مبلغ الشراء من الخارج من خلال أي بنك معتمد في مصر وتقديم ما يثبت ذلك. أن تكون جميع الضرائب علي العقار مدفوعة، مثل: الضرائب العقارية.

في حالة إذا كان العقار تحت الإنشاء فيجب استيفاء بعض الشروط:

لابد من سداد 100 ألف دولار أو 40% على الأقل من ثمن العقار. لابد من وجود عقد بيع ابتدائي للعقار بين المالك والأجنبي. تقديم ما يثبت تحويل كامل مبلغ الشراء من الخارج من خلال أي بنك معتمد في مصر وتقديم ما يثبت ذلك. ضرورة إعداد نموذج للمشتري يتضمن الاسم والجنسية والعنوان ورقم العقار، وخطاباً يفيد بأن العقار تحت الإنشاء ومدة التسليم للمشروع، على ألا تزيد المدة عن أربعة سنوات.

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