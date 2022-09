ARTICLE

La nouvelle loi suscitera en premier lieu le plus grand intérêt des copropriétaires souhaitant réaliser des travaux de surélévation, d'affouillement ou de construction en vue de créer de nouveaux locaux privatifs , car les règles de majorité auxquelles ces décisions doivent être adoptées en assemblée générale des copropriétaires sont désormais assouplies. En effet, ces questions relèvent à présent de la majorité de l'article 16 de la loi n° 1.329 (majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés) - et non plus l'unanimité - mais seulement lorsque ces travaux ne sont pas réalisés par les soins du syndicat.

En effet, la loi n° 1.531 du 29 juillet 2022 est venue apporter des modifications substantielles aux dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis afin de résoudre, après consultation de la Chambre Immobilière Monégasque et des Notaires de la Principauté, les difficultés ou blocages rencontrés dans le cadre de l'administration des copropriétés et du fonctionnement des assemblées générales mais aussi d'y apporter quelques nouveautés. Certaines dispositions viennent ainsi notamment apporter des solutions dans le cadre des petites copropriétés afin de permettre leur bon fonctionnement mais la loi n° 1.531 a un impact bien plus large qui doit être pris en compte par l'ensemble des copropriétés et syndics de copropriétés monégasques.

