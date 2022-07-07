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الشهر العقاري، هو نظام قانوني تُثبت به الحقوق العينية العقارية ويتيح للكافة العلم بالموقف القانوني للعقار ،وهو شرط لانتقال الحق العيني ونشأته وزواله واكتسابه بين أطرافه وفي مواجهة الغير ،وشرط للاحتجاج في مواجهة الغير.

مؤخراً، سعت الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وحماية ملكية الأفراد وتحفيز المواطنين على تسجيل ملكايتهم، لتجنب النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.

وانطلاقاً من هذا، صدر قانون رقم 9 لسنة 2022 متناولاً عدة تعديلات من شأنها تيسير إجراءات تسجيل الملكية والحد من التلاعب بالثروة العقارية، حيث فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل الملكية العقارية، وحصر مدة البت في طلب التسجيل إلى 37 يوما بدلا من سنتين، فضلاً عن اختصار مستندات التسجيل فى البيانات الشخصية لكل طرف، وصفته، وسلطته، وخريطة رسمية رقمية شاملة بيانات وإحداثيات الوحدة، كما وضع حد اقصى لرسوم تسجيل العقارات والشقق مبلغ 3900 جنيه فقط.

كما اعتمد الحيازة طريقاً جديداً للتسجيل دون اشتراط تسلسل الملكية، حيث أجاز تسجيل الملكية العقارية للحيازة الطويلة المكسبة للملكية شريطة مرور 15 عاما من وضع اليد، وإجازة تسجيل الحيازة القصيرة المكسبة للملكية شريطة مرور 5 أعوام اذ كان مستند الملكية عقد عرفى، وعلى الجانب الآخر وضع القانون عقوبات مشددة فى حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، بالحبس مدة لا تقل عن عاماً وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.

كما نظُمت اللائحة التنفيذية للقانون عدداً من المحررات الخاصة لتسجيل الملكية العقارية، على أن تُقدم فى نسخة أصلية مع قوائم القيد التي يُراد شهرها لمكتب الشهر المختص، ومتضمنة في ذلك رقم متسلسل لترتيبها حسب تقديمها، مع تأريخها، وبيان ساعة إثباتها في سجل الشهر.

الهدف من هذا المقال، مضى الدولة قدماً فى تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، بما يضمن تقديم خدمة متميزة، وحماية ممتلكات المواطنين، وتشجيع بيئة الاستثمار.

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