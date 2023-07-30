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Проект поправок к Закону 556-IIIQ «Об автомобильном транспорте» от 1 апреля 2008 года, а также законопроекты «О государственных закупках» и «О платёжных услугах и платёжных системах» в настоящее время находятся на рассмотрении в Парламенте Азербайджанской Республики. В случае принятия поправок к Закону "Об автомобильном транспорте", изменения вступят в силу 1 октября 2023 года. Планируется, что законопроект "О государственных закупках" вступит в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования, а проект нового закона "О платёжных услугах и платёжных системах" вступит в силу через 3 месяца со дня его официального опубликования после принятия парламентом Азербайджанской Республики.

Согласно проекту поправок к Закону «Об автомобильном транспорте» планируется внесение изменений в области регулирования деятельности такси, ужесточение контроля за выдачей разрешений и лицензий в этой сфере.

В частности, были даны следующие определения:

1. таксометр -специальный измерительный прибор или программное обеспечение с фискальной памятью, предназначенное для легкового автомобиля-такси, обеспечивающее учет пройденного расстояния и продолжительности простоя такси, расчет суммы платы за проезд и информирование об этом пассажира;

2. услуга заказа такси - платная услуга с помощью телекоммуникационных средств, связанная с получением заказа от лица, желающего заказать такси, и передачей его лицу, осуществляющему эти перевозки;

3. оператор заказа такси - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по заказу такси лицам, осуществляющим пассажирские перевозки такси;

4. пропускной документ - разрешение, выдаваемое юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям на осуществление деятельности в сфере пассажирских или грузовых перевозок;

5. пропускная карта - карточка с приложением к разрешению, выдаваемая на транспортные средства, находящиеся на праве собственности, аренды или пользовании юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих пропускной документ.

В целях регулирования деятельности такси, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, желающим осуществлять пассажирские перевозки, потребуется получение следующих документов:

1. пропускного документа на пассажирские перевозки такси;

2. разрешения на осуществление услуги оператора заказа такси.

Стоит отметить, что, согласно проекту, осуществление деятельности оператора заказа такси без разрешения или на основании разрешения, принадлежащего другим лицам, запрещается.

После принятия законопроекта «О государственных закупках», действующий Закон 245-IIQ «О государственных закупках» от 27 декабря 2001 года утратит юридическую силу. Основные направления регулирования в законопроекте будут связаны с организацией проведения закупок, лишении возможности злоупотребления поставщиков, а также осуществление надзора в сфере закупок государственными органами.

Согласно ожидающимся изменениям:

Авансовое обеспечение – гарантия, выдаваемая поставщиком-победителем перед организацией-закупщиком, выражающаяся в виде гарантии, страхового обеспечения, аккредитива, депозитов и других финансовых активов по обязательствам в случае, если аванс не используется по целевому назначению, если не начинается исполнение договора о закупке или если договор о закупке не исполняется.

Рамочное соглашение — это соглашение, заключенное между закупающей организацией и двумя или более поставщиками, которые соответствуют требованиям, определяющим условия покупки соответствующего предмета закупки в течение бюджетного периода, который является периодическим или повторяющимся, и чей объем и общая стоимость не могут быть полностью определены заранее.

Закупающими организациями будут являться государственные органы, внебюджетные государственные фонды, публичные юридические лица, созданные от имени государства, юридические лица, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и другие государственные учреждения и организации (управления), приобретающие предмет закупки.

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