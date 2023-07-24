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燃料运输是印度尼西亚污染、环境和健康问题的主要原因。另一方面，电动汽车(" EV")和 纯电动汽车("BEV")提供了一种更清洁、更可持续的解决方案，改善了空气质量，也推动了 当地技术、工程和制造业的创新。

在印度尼西亚，电动汽车的发展趋势正在显著增加。因此，印尼政府乐观地认为，在不久 的将来，大量的电动汽车将在印尼的道路上行驶。印尼政府颁布的几项法规证明了这种乐观 情绪，其中包括指导方针、要求和基础设施支持，以适应印度尼西亚纯电动汽车的使用。在 这方面，作为实施条例的一部分，印尼政府已经通过2017年关于国家能源总体计划(Rencana Umum Energi Nasional或"RUEN")第22号总统条例(" PR 22/2017")制定了一份国家电力计划 ， 该条例分配了在印度尼西亚建立电动汽车行业所需的预算。

在本文中，我们对印度尼西亚的电动汽车法规进行了概述，特别是：(1)加速纯电动汽车的 道路运输计划；(2)电动汽车销售税；(3)电动汽车充电基础设施；(4)纯电动汽车的转换；(5) 工业公司纯电动汽车和(6)结语。

加速纯电动汽车的道路运输计划

为了加快电动汽车在印度尼西亚的运输利用，印度尼西亚政府于2019年颁布了关于加快纯 电动汽车的道路运输计划的第55号总统条例(" PR 55/2019")。

PR 55/2019强调，计划在印度尼西亚从事纯电动汽车行业的纯电动汽车零部件公司必须获 得适当的营业执照，并在印度尼西亚建立制造设备。政府将向旨在加速纯电动汽车产业发展 的公司提供各种财政和非财政激励措施。PR 55/2019自2019年以来规定了35%至40%的最低本 地含量(Tingkat Komponen Dalam Negeri或"TKDN")，并在2026年或2030年之前定期达到80% 的最高本地含量。

根据这项规定，政府将放宽在加油站、政府办公室、购物区和公共停车位等公共区域安装 充电站的程序。充电站的采购应由国家电力公司/PT Perusahaan Listrik Negara(PLN)进 行，该公司可以与其他商业实体建立合作关系。

此外，在印度尼西亚进口、制造和/或组装的每辆纯电动汽车都要进行类型登记和测试。这 些车辆必须符合相关海关登记编码的要求。他们还需接受地区/市政府相关工作单位或获得进 行此类测试许可的私人实体的定期测试。

此外，纯电动汽车的电池废物必须由根据现行法规获得回收或管理电池废物许可的公司进行回收和 /或管理。环境和林业部(" MoEF")将发布一项关于奖励这些公司对环境保护的贡献的进一步规定。

电动汽车销售税

购买电动汽车或纯电动汽车需缴纳销售税。这是由2019年第73号关于以机动车形式归类为奢侈品的 应税货物征收奢侈品销售税的政府条例(" GR 73/2019")修订的2021年第74号政府条例规定的。一般 来说，GR 73/2019制定了车辆税，特别是根据汽车尾气排放计算的奢侈品销售税。因此，税额取决于 车辆产生的排放量。

根据GR 73/2019第36条，纯电动汽车或电动汽车应缴纳15%的奢侈品销售税，计税基数为0%。另 一方面，该条例第36A条规定， 使用插电混合动力技术的电动汽车，其燃料消耗量达到至少每28公 里一升，或二氧化碳排放水平高达每公里100克，应缴纳15%的奢侈品销售税，税基为33 1/3%。

电动汽车充电基础设施

印尼政府还规定了一项关于电动汽车充电基础设施的规章，即能源和矿产资源部(" MEMR")2020 年关于电池电动汽车充电设施规定的第13号法规(" MEMR 13/2020")。

电动汽车充电站的三种类型是：

私人充电设备； 通用电动汽车充电站(Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum或"SPKLU")；

和 通用电动汽车电池更换站(Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum或"SPBKLU")。

私人充电设备是为个人使用而非转售的纯电动汽车充电设施。因此，任何人都可以根据个人需要 安装私人充电设备。另一方面，通用电动汽车充电站是供公共消耗的充电站设施。为了设立通用电 动汽车充电站，业务参与者必须获得电力供应商营业执照(Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik或IUPTL)。请知悉，任何计划建立通用电动汽车充电站设施的业务参与者都需要在印度尼 西亚的一个以上的省份建立这些设施。

同样，通用电动汽车电池更换站也是为纯电动汽车提供电池交换的公共设施。请注意，电力供应 商营业执照持有人无需建造自己的充电站，但必须根据现行法律法规持有营业执照。第一家纯电动 汽车充电设施供应商是印度尼西亚国家电力公司。国有公司可以与其他国营企业和/或商业实体合作 建设置换站。PR 55/2019规定，业务参与者可以在加油站、政府办公室、购物区或公共停车位放置 通用电动汽车充电站和/或通用电动汽车电池更换站。

纯电动汽车的转换

印尼政府推动了汽油摩托车和汽车向纯电动汽车的转变。交通部2020年第65号法规(" MoT 65/2020") 规定将汽油燃料摩托车转换为纯电动汽车，而交通部2022年第15号法规(" MoT 15/2022")规定将摩托车以外的汽油燃料车辆(即汽车、卡车、公共汽车)转换为纯电动汽车。

一般来说，这两种规定是相似的。转换必须在已获得工业部批准的特定车间进行。一旦车辆被改 装 成纯电动汽车，车间所有者应在此类车辆获得符合法规要求的批准前通知工业部进行进一步的 检查。

工业公司纯电动汽车

印尼政府还通过多项法规支持纯电动汽车行业的发展。由2020年工业部(" MoI")关于完整和不完 整 解体状态下的纯电动汽车的第28号条例(" MoI 28/2020")修订的2022年第7号工业部条例规定， 任何从事纯电动汽车业务的公司都必须获得工业部总干事的批准函。为了获得此类批准，业务参 与者应通过国家工业信息系统(Sistem Inofrmasi Industri Nasional或"SIINas")提出申请。

此外，2022年第6号关于国产电动汽车规范、路线图开发和国产零部件价值计算条件的工业部条 例 ("MoI 6/2022")将印尼国内纯电动汽车的两轮、三轮和四轮产量目标分别提高到2035年的1200 万辆和100万辆。此外，MoI 6/2022为电动汽车行业的发展提供了路线图，并设定了实现国内零部 件水平的最低目标，其中包括主要零部件和配套零部件制造以及装配的国内含量。

结语

鉴于最近的全球能源危机，从化石燃料到电动汽车的转变越来越不可避免。观察上述各项规定 ，我 们可以看出，印尼政府一直致力于发展电动汽车的使用。实施强有力的法规是在交通生态系 统转型中 推广清洁技术的关键。进一步的行动可能包括在实施电动汽车生产、转换和激励方面提 供足够的支持 ，以及积极改善该行业。限制燃料汽车的使用和加快基础设施建设也将通过创造有 利的环境进一步推 动电动汽车的发展。从长远来看，电动汽车和纯电动汽车行业的先进发展将进 一步降低成本，使电动 汽车在市场上更具竞争力，并推动全电动汽车的应用。

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