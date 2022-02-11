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Kazakhstan: «Вместе Веселее» Или Движение К Совместной Мобильности В Казахстане

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Развитие устойчивого транспорта в городах Казахстана является приоритетной задачей по разрешению проблем загруженности дорог, загрязнения окружающей среды и развития мобильности сети пассажирских перевозок.

Исходя из общепринятого понимания, совместная (или общая) мобильность подразумевает под собой совместное использование автомобиля, мотоцикла, электросамоката, велосипеда или другого способа передвижения. Общая мобильность предоставляет пользователям краткосрочный доступ к одному из этих способов передвижения по мере необходимости.

Согласно экспертам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экологический эффект совместной мобильности будет положительным не только с точки зрения выбросов парниковых газов, но и в виде сокращения выбросов выхлопных газов в атмосферу.

Такой положительный экологический эффект соответствует целям Казахстана по достижению углеродной нейтральности в целом и к переходу на «рельсы зеленой экономики». В этой связи как Правительство Казахстана, так и различные организации страны заинтересованы в принятии определенных планов и стратегий.

Так, именно в части совместной мобильности стратегия развития АО «КазАвтоЖол» рассматривает каршеринг как катализатор развития конкуренции в транспортном секторе ввиду предложения технологических изменений и положительного влияния на сегмент пассажирских перевозок через повышение его привлекательности.

В концепции по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике для решения задачи повышения энергоэффективности транспортного сектора предусматривается развитие альтернативных видов транспорта и соответствующей инфраструктуры.

Казахстан успешно презентовал проект Доктрины достижения углеродной нейтральности на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго осенью 2021 года. Данная доктрина рассматривает переход на более экологичные виды транспорта, такие как электроскутеры и велосипеды.

Регулирование совместной мобильности в Казахстане

На данный момент рынок совместной мобильности в Казахстане находится на стадии зарождения и представлен операторами электросамокатов, велосипедов и каршеринга. К примеру, на рынке РК только в последние 2-3 года появились первые операторы, представляющие такие сервисы совместной мобильности.

Вместе с тем, совместная мобильность не регулируется казахстанским законодательством.

В частности, не регламентированы понятия каршеринга, микромобилей и совместной мобильности. Так, полемику среди представителей власти, операторов, предоставляющих сервисные услуги в секторе совместной мобильности и общества в целом, вызывает ошибочное приравнивание электросамокатов к мопедам в действующем Законе «О дорожном движении» . И это несмотря на то, что существуют принципиальные технические различия и особенности эксплуатации между такими средствами передвижения.

Отсутствие в действующем законодательстве соответствующей классификации и технических требований к указанным устройствам совместной мобильности не позволяет закрепить права и обязанности лиц, управляющих электросамокатами, сегвеями, гироскутерами и другими микромобилями.

В 2020 году депутаты уже предлагали внести поправки и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения:

В проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстана по вопросам дорожного движения» предлагалось ввести понятие средства персональной мобильности, предназначенное для индивидуального передвижения, оборудованное электродвигателем и не подлежащее регистрации в уполномоченном органе (электросамокат, моноколесо, гироскутер, сигвей и иные аналогичные средства).

Однако соответствующие правки не были приняты депутатами в связи с отсутствием конкретных технических характеристик и критериев к средствам персональной мобильности, также стоит учесть, что инфраструктура для передвижения малых электрических транспортных средств недостаточно развита.

В связи с отсутствием соответствующего регулирования, остаются открытыми множество вопросов мест передвижения и парковки микромобилей. К примеру, необходимо урегулировать вопросы передвижения на электросамокате по дорогам, тротуарам, пешеходным переходам и дорожкам, велосипедным дорожкам и велосипедным полосам движения.

Для решения таких и других вопросов к Казахстане государственными органами и заинтересованными лицами предпринимаются следующие шаги:

Так, в июне 2021 года Министр Внутренних Дел РК анонсировал начало работы комиссии по изменению законодательства для утверждения правил движения электросамокатов.

В обсуждении поправок также задействована Ассоциация экологического транспорта, созданная операторами микромобилей Jet, Eleven и Ozim. Предлагается ввести термин «средства индивидуальной мобильности». К ним планируется отнести как электросамокаты, так и моноколёса на пару с сигвеями. Для средств персональной мобильности предлагаются ограничения по массе (35–40 кг) и максимальной скорости на уровне 25 км/ч.

Вместе с тем, законодательством не регламентированы требования к парковкам электросамокатов. Компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, разрешают парковаться на специальной парковке, а некоторые компании допускают оставление электросамоката на тротуаре при условии, что он не будет мешать пешеходам. Директор компании Jet, рассматривает вопрос увеличения станций для электросамокатов по принципу парковки и зарядки, а также считает, что штрафы не оказывают долгосрочное позитивное влияние на поведение пользователей.

Сенатор Нурторе Жусип также предложил разработать регламенты, стандарты и требования к электросамокатам и гироскутерам с учетом норм, отраслевых технических регламентов Евразийского экономического союза. Вместе с тем, сенатор попросил в рамках осуществления таможенного контроля принять соответствующие меры по ограничению ввоза вышеуказанных видов микромобилей, не соответствующих требованиям регламентов и стандартов.

Казахстан предпринимает решительные шаги в направлении зеленой экономики. Создание благоприятных условий и разработка соответствующего регулирования для совместной мобильности послужит одним из ключевых компонентов в поддержании глобальной повестки устойчивого развития и достижения статуса зеленой экономики в будущем. Это, в свою очередь, должно положительно отразиться на экологии в целом и притоке иностранных инвестиций в Казахстан.

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