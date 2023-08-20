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تم اصدار بيان من قبل هيئة الضرائب العقارية يتعلق بتسهيلات ضريبية جديدة لعام 2023. وقد حددت الهيئة أخر موعد لسداد القسط الأول من الضريبة العقارية السنوية لمالكي الوحدات السكنية والتجارية في 30 يونيو، وذلك دون فرض أي غرامات. وتم السماح أيضًا بسداد القسط الثاني خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر.

وفي حال عدم رضى المكلفين عن تقدير الضريبة، يحق لهم تقديم طلب للمأمورية المختصة للطعن في تقديرات القيمة الإيجارية التي تم اعتمادها وحساب الضريبة على العقارات المبنية.

وأشار البيان أيضًا إلى عدة استثناءات من الضريبة العقارية، حيث تم رفع الضريبة العقارية عن مالكي الوحدات العقارية في حالة تعرضها للهدم أو التخريب، وأيضًا للوحدات التي تُعَد سكنًا رئيسيًا للأسرة وقيمتها تقل عن مليوني جنيه، شريطة أن يقدم طالب الاعفاء طلبًا للهيئة المختصة ويرفقه بصور ضوئية من عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وإيصال المرافق، وبطاقة الرقم القومي.

وفيما يتعلق بالمستفيدين الذين لا يستطيعون تسديد الضريبة بسبب ظروف اجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الضريبة العقارية وفقًا لإجراءات وضوابط محددة.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان أن قطاع الدواجن تم إدراجه ضمن القطاعات الصناعية والإنتاجية التي ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية نيابة عنها حتى نهاية ديسمبر 2024.

يهدف المقال إلى إعلام القراء بتفاصيل هذه التسهيلات والإجراءات المتعلقة بها، مثل المواعيد المحددة لسداد الضريبة العقارية والاستثناءات المتاحة لبعض المالكين.وبشكل عام إبراز الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار وتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد المحلي والتنافسية العالمية.

12 July 2023

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