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Azerbaijan: Поправки В Законодательстве Азербайджанской Республики В Связи С Предоставлением Налоговых И Иных Льгот По Отношению К Деятельности На Освобождённых

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Поправки в законодательстве Азербайджанской Республики в связи с предоставлением налоговых и иных льгот по отношению к деятельности на освобождённых от оккупации территориях

С 1 января 2023 года вступят в силу ряд поправок в законодательство Азербайджанской Республики в связи с предоставлением налоговых и иных льгот по отношению к деятельности на освобождённых от оккупации территориях.

Поправками в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики (далее – «Налоговый Кодекс») предусмотрено установление следующих льгот сроком на 10 лет с 1 января 2023 года для юридических и физических лиц, зарегистрированных в налоговых органах освобождённых территорий и осуществляющих деятельность на этих территориях (далее – «резиденты освобождённых территорий»):

освобождение от налога на прибыль/доход, в том числе внереализационный доход, и упрощённого налога;

освобождение от налога на имущество;

освобождение от земельного налога;

освобождение от НДС при ввозе сырья и материалов по определённым направлениям деятельности производства;

освобождение от налога на дивидендный доход акционеров (участников) юридических лиц-резидентов освобождённых территорий.

Предусмотренные налоговые льготы не будут распространяться на следующие виды деятельности и операци

деятельность в сфере предоставления финансовых услуг; услуги по перевозке грузов автотранспортом; предоставление товаров (работ, услуг) подрядчиком (за исключением подрядчиков-резидентов, осуществляющих производственную деятельность в пределах освобождённых от оккупации территорий) за счёт средств государственного бюджета.

Вышеуказанные льготы будут применяться при соблюдении следующих условий:

освобождение от налогообложения в сфере производства, в том числе перерабатывающей и добывающей деятельности, применяется к налогоплательщикам, состоящим на налоговом учёте на освобождённой от оккупации территории и осуществляющим эту деятельность на этих территориях. Освобождение от налогообложения распространяется на доходы, полученные от производства, в том числе переработки или добычи, товаров, предоставляемых на освобождённой от оккупации территории или за её пределами, а также экспортируемых с территории Азербайджанской Республики; освобождение от налогообложения в сферах оптовой торговли, строительства и услуг (за исключением услуг, оказываемых населению) распространяется на резидентов освобождённых территорий, предоставляющих товары (работы, услуги) резидентам освобождённых территорий. Налоговые льготы не распространяются, если товары (работы, услуги) предоставляются лицам, осуществляющим деятельность за пределами освобождённых от оккупации территорий, в том числе если товары (работы, услуги) экспортируются с территории Азербайджанской Республики; освобождение от налогообложения в сферах туризма, розничной торговли, общественного питания и предоставления населению других услуг распространяется на резидентов освобождённых территорий, осуществляющих деятельность на этих территориях; в случае осуществления резидентами освобождённых территорий видов деятельности, предусмотренных пунктами i, ii, iii выше, за пределами освобождённых территорий (в пределах территории Азербайджанской Республики), предусмотренные налоговые льготы на них не распространяются; если резидент освобождённых территорий, занимающийся видами деятельности, указанными в пунктах i, ii, iii выше, осуществляет иной вид деятельности за пределами этой территории, в том числе за пределами Азербайджанской Республики, то учёт доходов и расходов, полученных от деятельности, осуществляемой на этих территориях, и других видов деятельности, осуществляемых за пределами этих территорий, осуществляется отдельно по каждому виду деятельности.

Также, согласно изменениям в Указ Президента Азербайджанской Республики об «Увеличении размера социальных пособий», специалистам, работающим на освобождённых от оккупации территориях, будет выдаваться единовременное пособие в размере 600 манатов на поддержание первичных материальнобытовых условий. Данные изменения останутся в силе до 1 января 2028 года.

В соответствии с поправками, внесёнными в Закон Азербайджанской Республики о «Социальной страховке», следующая часть взносов на обязательное государственное социальное страхование, выплачиваемых страховщиками (застрахованными) негосударственного сектора, не осуществляющими деятельность в нефтегазовой отрасли на освобождённых от оккупации территориях Азербайджанской Республики, будет субсидироваться за счёт средств государственного бюджета (за исключением подрядчиков, осуществляющих деятельность в сфере финансов и автотранспортных грузоперевозок, а также поставляющих товары (работы и услуги) за счёт средств государственного бюджета, кроме подрядчиков-резидентов, осуществляющих производственную деятельность на территории, освобождённой от оккупации):

с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года - в размере 100 процентов; с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года - в размере 80 процентов; с 1 января 2029 года по 1 января 2031 года - в размере 60 процентов; с 1 января 2031 года по 1 января 2033 года - в размере 40 процентов.

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