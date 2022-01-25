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1) Новая налоговая база для налога на имущество юридических лиц

С 1 января 2022 года ставка налога на имущество юридических лиц снизилась с 2% до 1,5%, но установлены минимальные пределы стоимости зданий для исчисления налога на имущество юридических лиц в абсолютной величине на 1 кв. м в следующих размерах:

в Ташкенте — 2,5 млн сумов (примерно 230,7 долл. США);

в Нукусе и областных центрах — 1,5 млн сумов (примерно 138,4 долл. США);

в других городах и сельской местности — 1 млн сумов (примерно 92,2 долл. США).

Соответствующее изменение внесено в статью 412 Налогового Кодекса.

При этом, налогоплательщик вправе произвести независимую оценку стоимости объектов недвижимого имущества, в случае если стоимость 1 кв. м объекта ниже минимальной стоимости, установленной статьей 412 Налогового Кодекса. При этом результаты независимой оценки будут признаваться в качестве налоговой базы.

Иными словами, теперь юридические лица не могут использовать среднегодовую остаточную стоимость зданий, которая ниже минимальных пределов налоговой базы, при исчислении налога на имущество.

2) Движение основных средств и товарно-материальных ресурсов будет отслеживаться ГНК

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров №595 от 22 декабря 2021 года (далее - «Постановление №595») с 1 января 2022 года плательщики НДС и юридические лица с государственной долей более 50% обязуются:

отражать в системе налоговых органов E-aktiv (my.soliq.uz) все операции, связанные с постановкой на учет (приобретением (строительством), запуском, переоценкой, распоряжением) хозяйствующими субъектами основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, а также формированием и снижением собственного уставного фонда (уставного капитала);

отражать в системе налоговых органов E-aktiv снятия с учета хозяйствующими субъектами товарно-материальных запасов в процессе хозяйственной деятельности по причине утраты в результате непригодности после истечения срока хранения, физического и морального износа, а также выявления недостачи, потери или повреждения (разбития, разделения) в срок не позднее 3 рабочих дней.

Соответственно, налоговые органы будут иметь возможность оперативно наблюдать за движением вышеуказанных активов налогоплательщика и об остатках товарно-материальных ресурсов, что служит выявлению недобросовестных операций по сокрытию налоговой базы и уклонению от уплаты налогов.

3) Несвоевременная регистрация договора аренды приведет к приостановлению свидетельства НДС

Согласно Постановлению №595 с 1 января 2022 года юридические лица обязаны ставить на учет договоры аренды в системе E-Ijara (ijara.soliq.uz). Несоблюдение данного требования может привести вплоть до приостановления свидетельства о постановке на специальный регистрационный учет по НДС. А именно отсутствие сведений о регистрации юридическим лицом договора аренды при отсутствии собственного недвижимого имущества является основанием для принятия налоговым органом решения о приостановлении действия свидетельства НДС.

При этом, остатки товарно-материальных запасов, хранящихся на объектах недвижимого имущества, арендуемого или безвозмездно используемого на основании договоров, не поставленных на учет системе E-Ijara, не подлежат инвентаризации и в целях налогообложения оцениваются как несуществующие на складе налогоплательщика.

В свою очередь, есть риск того, что данное обстоятельство может быть признано сокрытием (занижением) налоговой базы на основании статьи 223 Налогового Кодекса, что влечет за собой наложение штрафа в размере 20% от суммы сокрытой (заниженной) налоговой базы.

4) Электронную счет-фактуру можно отправить только на товары, имеющиеся в базе ГНК

В соответствии с Постановлением №595 предусматривается порядок, согласно которому

с 22 декабря 2022 года электронную счет-фактуру можно отправить только в том случае, если она содержит 17-значный код товара (услуги), определяемый Единым электронным национальным каталогом продукции (tasnif.soliq.uz). При этом перечень продукции, наличие которой у поставщика определяется автоматически, составляется Государственным налоговым комитетом, и в случае выявления отсутствия у поставщика реализуемой продукции ограничивается возможность оформления счетов-фактур.

Таким образом, налогоплательщик должен отражать движение и наличие продукции в системе налогового органа, и может реализовывать и выставлять счет-фактуры о реализации только на те продукции (товары, услуги), которые отражены в системе налоговых органов, иначе отправление электронной счет-фактуры технически невозможно.

5) Принять к зачету сумму НДС можно и без поступления валютной выручки

Установлен порядок зачёта сумм НДС, подлежащих уплате (уплаченных) по фактически полученным товарам (услугам), использованным для экспортируемых товаров, вне зависимости от поступления валютной выручки на счета налогоплательщика в банке Узбекистана. Данное изменение внесено в части 3 и 4 статьи 266 Налогового Кодекса.

То есть налогоплательщик, экспортировавший товары, может зачесть сумму НДС по данным товарам вне зависимости от поступления валютной выручки от контрагента, при условии, что налогоплательщик отнесен к категории дисциплинированных налогоплательщиков, обеспечивающих своевременное поступление валютной выручки за прошедший год и не имеющих просроченной дебиторской задолженности по экспортным контрактам. Важно отметить, что экспорт товаров налогоплательщика осуществляется по нулевой ставке НДС и в вышеуказанном случае к зачету принимается сумма НДС, возникшая из товаров и работ (сырье и материалы), использованных для реализованных товаров.

Однако в случае непоступления валютной выручки в течение 180 календарных дней со дня выпуска товаров на экспорт, отнесенная к зачету сумма НДС исключается из зачета.

6) Сумма зачета уменьшается на степень налогового разрыва

В целях предоставления налогоплательщикам дополнительной информации, имеющейся в налоговых органах, для проявления ими должной осмотрительности в выборе контрагентов, в электронной системе оформления счетов-фактур под реквизитами поставщика и покупателя будет размещаться информация о коэффициентах налогового разрыва (от 0,00 до 1,00).

Установлены следующие коэффициенты:

от 0,00 до 0,20 - “зеленый” цвет - низкий уровень налогового разрыва;

от 0,21 до 0,40 - “оранжевый” цвет - средний уровень налогового разрыва;

от 0,41 до 0,60 - “светло-красный” цвет - высокий уровень налогового разрыва;

от 0,61 до 1,00 - “темно-красный” цвет - очень высокий уровень налогового разрыва.

Под налоговым разрывом понимается отражение налогоплательщиком в налоговой отчётности сумм НДС, подлежащих зачету на основании полученных счетов-фактур от поставщиков-контрагентов, когда по этим операциям указанные контрагенты не уплатили НДС в бюджет или не отразили эти операции в своих счетах-фактурах либо не представили налоговым органам налоговую отчётность.

Следовательно, при работе, допустим, с контрагентом со средним уровнем налогового разрыва налогоплательщик может принять в зачет сумму НДС, уменьшенную на соответствующий коэффициент - 0,40.

7) Нормы амортизации увеличены почти в 2 раза

Пересмотрены группы амортизируемых активов с учётом статистического классификатора основных фондов Узбекистана. Согласно поправкам, годовая предельная норма амортизации устанавливается следующим образом:

здания — с 3% до 5%;

сооружения (нефтяные и газовые скважины, мосты, плотины и т. д.) — с 5% до 10%;

передаточные устройства (магистральные трубопроводы, устройства линии электропередачи и др.), силовые машины и оборудование (теплотехническое, турбинное оборудование и др.) — с 8% до 15%;

рабочие машины и оборудование по видам деятельности (кроме мобильного транспорта) — с 15% до 20%;

компьютерные, периферийные устройства, оборудование по обработке данных — с 20% до 40%.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.