根据关于个人数据保护的第13/2023/ND-CP号法令（《个保法》）第29.2条，保护个人数据的国家门户网站已在https://baovedlcn.gov.vn/（个保门户网站）上线和运行。个人和组织均可以通过个保门户网站采取合规措施，如在线提交影响评估报告和数据泄露通知等。

个保门户网站由公安部网络安全和高科技犯罪预防控制司（A05）推出，为以下《个保法》合规程序提供指导和便利：

如下文件档案的提交和修改：

个人数据处理的影响评估（即数据保护影响评估），以及 个人数据跨境传输的影响评估（即跨境传输影响评估）。

违反个人数据保护规定的通知。

个人和组织还可以跟踪其数据保护影响评估和/或跨境传输影响评估以及相关文件的状态。

此外，个保门户网站还是A05的官方在线渠道，用于：

提供和传播有关个人数据保护的指导方针、政策和法规；

更新个人数据保护活动——个保门户网站上的一个值得注意的更新是，公安部即将从2024年起对个人数据处理者和控制者进行年度评估和信用评级；

就数据泄露的风险和行为发出警告并在警告后作出协调；以及

根据个人数据保护法律开展其他活动。

鉴于个保门户网站的推出和《个保法》已于2023年7月1日生效，受监管方（数据处理者、数据控制者等）应采取措施遵守《个保法》的要求，尤其是影响评估方面的要求。

有关《个保法》范围和定义的更多详细信息，请访问我们以前的文章：

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