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信息和通讯管理局近日发布了《电子交易法草案》，向社会公众征求意见

信息和通讯管理局（"MIC"）近期发布了《电子交易法草案》（以下简称" 《草案》"），面向公众征求意见。该《草案》将取代《2005年电子交易法》。征求意见期拟于2022年7月4日结束。目前尚不清楚新法律将于何时生效。

本次《草案》旨在修改《2005年电子交易法》，以支持越南快速增长的数字经济，并对其提供适当的监管。首先，该《草案》不仅包括对数字签名、数字身份和电子合同条款的修正和补充，而且增添了针对数字平台的新规定。另外，《草案》将数字平台分为不同类型（即中介数字平台、社交网络/在线通信网络平台、在线搜索平台、应用商店平台、在线广告平台、电子商务交易平台、云计算平台等），并相应地规定了不同要求。这种对数字平台的分类是在越南法律下的一种新尝试。鉴于其广泛的适用范围，这将是该司法管辖区内众多互联网法律法规中最重要的法规之一。以下我们列出了一些值得关注的要点。

数字平台提供商的隐私保护义务

所有的数字平台提供商必须：

发布服务条款和隐私政策；

为用户提供工具/机制，以便用户报告商品违规、质量和服务等相关问题；

删除违法信息；以及

保护用户隐私。

数字平台的提供商负有额外义务，如设立内部投诉处理系统来处理用户投诉，并应在48小时内处理。值得注意的是，现行法律没有规定处理投诉的时限，但要求电子商务平台提供商在收到主管部门的要求后24小时内删除非法商品/服务的信息。

数字平台提供商的避风港

《草案》规定，在以下情况下，数字平台提供商无须对用户的内容侵权行为承担责任：

数字平台提供商对此类违法行为/非法内容不知情，且就损害赔偿请求而言，其对足以使其推断出此类违法行为/非法内容存在的信息不知情；或

数字平台提供商对此类违法行为/非法内容知情，但其已立即删除/禁止访问此类内容。

此类责任豁免不适用于以下情况：

用户的行为受到数字平台提供商的控制；或

终端用户（消费者）和商家用户之间通过数字平台进行的电子交易所包含的在该平台上显示的商品/服务信息使得消费者相信：

商品/服务由平台本身提供；或

商家用户受数字平台控制和管理。

特定数字平台的额外义务

达到用户数量门槛（由MIC随后确定）的中介数字平台将被视为大型平台，应遵守以下义务：

评估平台功能和使用所产生的潜在风险（如传播非法信息，对个人生活、新闻和信息自由、儿童权利、健康/国家安全等产生负面影响）；

配置适当的措施降低上述潜在风险；

配备监管人员以确保平台遵守相关义务。

《草案》对特定大型平台（即主要平台）提出了额外要求。主要平台指的是具有主导地位并发挥特别重要作用的平台，这些平台将越南市场上的大量用户与服务和商品提供商联系起来。主要平台必须确保：

向用户提供关闭个人偏好跟踪和算法推荐服务的选项，并在收到相应请求时停止提供相关服务；

告知用户平台的算法推荐及其基本原理、目的和运行机制；

允许终端用户在不影响平台基本技术功能的情况下，从主要平台中删除任何预安装的软件程序；

不使用妨碍用户做出准确购物决策或将导致过度消费的算法模型；

不使用从平台的商品/服务提供商活动中收集的数据与其竞争。

数据保护义务

该《草案》旨在解决电子环境中存在的技术空白及具体问题，并要求数字平台遵守相关数据保护规定。数字平台必须做到：

按相关规定向主管部门提供数据；

允许用户访问其在数字平台上生成的数据；

公开有关用户数据收集及生成的信息；

提供用户在平台间进行数据传输的服务。

本次《草案》重点指出，"三级重要性"数据的跨境传输必须按照MIC的规定进行数据安全评估。但《草案》没有进一步对"三级重要性"作出解释。且这一要求在任何其他现有法律文件或即将发布的《个人数据保护法令草案中》都没有详细说明。

当前，越南正在起草各类法律文件，以进一步巩固网络空间的法律框架。我们可以发现，当前的法律法规存在一些不一致之处，有待进一步解释或完善。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.