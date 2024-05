ARTICLE Kroniek Privacyrecht 2023 BB Bureau Brandeis More Contributor 2023 is een bewogen jaar voor privacy. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) laat zich meerdere keren uit over de omvang van begrippen, rechten en verplichtingen.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.