ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

De plus, Amazon n'avait pas suffisamment sécurisé son logiciel de vidéosurveillance. La CNIL a noté que le mot de passe pour accéder à ce logiciel était trop faible et que les données de connexion étaient partagées entre plusieurs travailleurs. De cette manière, il était pratiquement impossible, selon la CNIL, de tracer qui avait accès à quel moment aux images vidéo et quelles actions étaient effectuées.

Amazon France Logistique gère les entrepôts et centres de distribution en France du célèbre site de commerce en ligne Amazon. Dans ces entrepôts, les colis des clients sont reçus, stockés, et ensuite préparés pour l'expédition au client. Le site compte 6.200 travailleurs et 21.000 intérimaires. Pour effectuer leur travail, les travailleurs de l'entrepôt ont été équipés d'un scanner afin d'enregistrer en temps réel l'exécution de leurs tâches. Dans ce cadre, des données ont été conservées, entre autres, concernant la mise en place ou le retrait d'un article des rayons, le rangement ou l'emballage d'articles, etc. Ces données ont ensuite été utilisées pour contrôler le travail du travailleur en termes de qualité, de productivité et des périodes d'inactivité. Après que cette surveillance ait été révélée dans la presse et qu'il y ait eu plusieurs plaintes des travailleurs, la CNIL a procédé à une enquête.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Privacy from Belgium

Artificial Intelligence: A Review Of Current And Future Legal And Regulatory Controls W Legal One of the most significant technological (and much-discussed) developments over the past 18 months has been the rise of Artificial Intelligence (AI) tools, such as ChatGPT.

EDPB Launches Website Auditing Tool Harneys The European Data Protection Board (EDPB) recently introduced a website auditing tool to improve compliance with the General Data Protection Regulation.

The European Data Protection Board's Report On The Role Of Data Protection Officers TLT Solicitors Following the European Data Protection Board (EDPB) announcement of its third Coordinated Enforcement Action (CEA) on ‘Subject Access' in October (see our update here)...

Biometric Data And The Impact Of The ICO's Latest Enforcement Notice TLT Solicitors The ICO has today issued an Enforcement Notice (EN) against Serco Limited (Serco) in respect of Serco's processing of biometric data in contravention...

Significant Changes To Turkish Personal Data Protection Legislation ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law On February 16, 2024, the Law Proposal amending the Code of Criminal Procedure, Certain Laws and Statutory Decree numbered 659 which also included amendments to the Law ...