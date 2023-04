De Ierse privacy toezichthouder DPC heeft Facebook, Instagram en WhatsApp deze maand boetes opgelegd van respectievelijk 210, 180 en 5,5 miljoen euro. De toezichthouder concludeert dat de organisaties de AVG overtreden door gebruikers te dwingen in te stemmen met gepersonaliseerde advertenties en het verbeteren van dienstverlening in de algemene voorwaarden, terwijl dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening. 'Uitvoering van de overeenkomst' is dus geen juiste rechtsgrondslag voor het verwerken van die persoonsgegevens. De boetes komen niet als een verrassing want de Ierse privacy toezichthouder werd hier min of meer toe gedwongen door de Europese toezichthouders. Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, krijgt 3 tot 6 maanden de tijd om de praktijk aan te passen en heeft al aangekondigd in beroep te gaan.

'Milde' Ierse toezichthouder gecorrigeerd

De uitspraak van de Ierse DPC volgt op een besluit van de Europese club van privacy toezichthouders, de EDPB. In december nam zij drie besluiten over respectievelijk Whatsapp, Facebook en Instagram waarin staat dat zij de AVG overtreden door gebruikers te dwingen in te stemmen met gepersonaliseerde advertenties en het verbeteren van dienstverlening in de algemene voorwaarden. De Meta bedrijven hebben als onderdeel van de gebruiksvoorwaarden verschillende verwerkingen van persoonsgegevens opgenomen, zoals ten behoeve van het tonen van getargette advertenties (Instagram en Facebook) en het verbeteren van de dienstverlening (WhatsApp). Hier stem je dus als gebruiker mee in als je een account aanmaakt. De privacy organisatie NOYB diende hierover een klacht in bij verschillende privacy toezichthouders. Omdat het Europese hoofdkantoor van Meta gevestigd is in Ierland kreeg de Ierse toezichthouder de leiding. Zij deed onderzoek en is verplicht dit aan de andere privacy toezichthouders voor te leggen. Die waren het niet eens met het oordeel. En dus moest de EDPB met een besluit komen over de drie organisaties. Dit gebeurde in december en de Ierse toezichthouder heeft dan een maand om een eigen besluit over de organisaties te publiceren, wat nu is gebeurd.

NOYB is kritisch: 'cadeautje van 4 miljard'

NOYB, de organisatie die het balletje aan het rollen bracht geeft aan blij te zijn met de boetebesluiten aan het adres van Facebook en Instagram. Zij moeten nu toestemming vragen voor het verzamelen van gegevens voor gepersonaliseerde advertenties. Wel vindt ze de boete te laag. Er is volgens haar geen rekening gehouden met de omzet die moederbedrijf Meta jarenlang heeft gehad door deze onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en spreekt over een 'cadeautje van 4 miljard'. Ook het besluit over WhatsApp vindt de organisatie niet ver genoeg gaan. Het is wel zo dat WhatsApp de persoonsgegevens niet gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te laten zien, maar deelt meta-data van WhatsApp gesprekken wel met Facebook en Instagram en die data wordt wel voor dit doeleinde ingezet.

Meta kondigt beroep aan

Meta heeft aan persbureau Reuters aangekondigd de boetes aan te vechten. Over de boetes voor Facebook en Instagram zegt een woordvoerder "We zijn er sterk van overtuigd dat onze aanpak de Europese privacywetgeving respecteert, die een reeks juridische grondslagen formuleert waaronder gegevens mogen worden verwerkt zonder instemming van gebruikers. We willen gebruikers en bedrijven geruststellen dat ze kunnen blijven profiteren van gepersonaliseerde reclame in de hele EU via de platforms van Meta".

