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Лицензионное соглашение подлежит регулированию в соответствии с Законом Грузии об авторском праве и смежных правах и Гражданским кодексом Грузии. Поскольку в большинстве случаев соглашения с конечным пользователем включают ситуации, когда лицензиат является физическим лицом, а не юридическим лицом, защита личных данных может стать одним из важных моментов между правообладателем и конечным пользователем-лицензиатом.

Законы Грузии рассматривают два типа лицензионных договоров - эксклюзивные лицензии и обычные лицензии. Как правило, в большинстве случаев с лицензионными соглашениями с конечным пользователем возникают ситуации, когдазаключаются обычные соглашения.

Прежде всего, следует отметить, что лицензионное соглашение даже с конечным пользователем должно быть заключено в письменной форме. Это обязательное требование в соответствии с законодательством Грузии. Письменность не означает, что стороны должны будут подписать бумажную копию и отправить ее контрагенту. Соглашение может быть подписано в любой письменной форме, что позволяет идентифицировать подписавших.

Нет требования, чтобы соглашение с конечным пользователем регулировалось законодательством Грузии. Стороны вправе выбирать применимое право. Следует иметь в виду, что любые положения, противоречащие общим «сверх императивным» принципам Законов Грузии, должны преобладать над соглашением.

В случае заключения соглашения с конечным пользователем важным моментом, который следует принять во внимание, является обработка персональных данных, поскольку правообладатель или лицензиар получает доступ к персональным данным конечных пользователей или персональным данным сотрудников конечного пользователя.

В отношении лицензионных соглашений с конечным пользователем необходимо учитывать следующие правила защиты персональных данных:

1. Уведомление о конфиденциальности

Уведомление о конфиденциальности фактически является согласием субъекта данных на обработку его персональных данных. В большинстве случаев это либо приложение к лицензионному соглашению, либо его часть. Конечный пользователь должен быть должным образом проинформирован, какие данные субъекта данных будут обрабатываться. Как правило, такие личные данные включают имя, фамилию, адрес электронной почты, место работы или любые другие данные, позволяющие идентифицировать субъект данных.

Обработка данных разрешена в случаях, когда есть законные основания для обработки данных. Это означает, что обработка данных необходима для определенной цели, которая не может быть достигнута без обработки персональных данных.

Субъект данных должен быть надлежащим образом уведомлен, если данные передаются и о степени такого обмена. Субъект данных должен быть проинформирован, кто является контролером данных, и следует ли передавать личные данные за границу и хранить за границей и т. Д.

2. Трансграничная передача персональных данных

Детальный регламент получения согласия Государственного инспектора на трансграничную

передачу персональных данных был недавно принят в Грузии.1

Для трансграничной передачи данных требуется согласие субъекта персональных данных. В определенных случаях также необходимо согласие службы личного инспектора. Госинспектор утвердил список стран «белого списка» с адекватными гарантиями защиты персональных данных. В основном это страны ЕС. Передача персональных данных в страны белого списка не требует согласия службы Государственной инспекции. Среди них не страны СНГ и США.

Срок получения согласия Государственного инспектора составляет 2 месяца и требует предоставления в местный нормативный орган следующей информации:

соглашение между субъектом данных и заявителем;

выписка (свидетельство о регистрации) из реестра предпринимателя или юридического лица заявителя и контролера данных (заверенная апостилем и переведенная на грузинский язык, если оформлена в оффшоре);

доверенность с апостилем и переводом в случае подачи заявки через доверенность;

документ, содержащий информацию о коммерческой деятельности, осуществляемой контролером данных, например Устав. Копия документа должна быть апостилирована и переведена на грузинский язык;

соглашение между контроллером данных и обработчиком данных, если заявитель является обработчиком данных - лицом, выполняющим обработку данных для контроллера данных;

согласие Субъекта данных на трансграничную передачу персональных данных;

любая другая информация о гарантиях защиты персональных данных, например политика защиты персональных данных;

заявление необходимо подавать по форме, предварительно одобренной Государственной инспекцией. Все документы на иностранном языке, приложенные к заявке, должны быть переведены на грузинский язык.

Footnote

1 Постановление Государственного инспектора № 07 от 23 июля 2021 г.

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