在新加坡，专利不仅是创新的保护伞，也是国家安全的屏障。新加坡知识产权局（IPOS）对专利申请实施保密审查(National Security Clearance,简称：NSC)，以确保发明不会对国防或公共安全构成威胁。

一、保密审查的重要性

专利申请可能包含对国家安全或公共安全有害的信息,因此IPOS在决定这些信息是否可以公开或者在公开之前就向新加坡以外的国家或地区进行申请，必须对其进行评估审核。

二、保密审查的申请要求

居住在新加坡的个人：无论是申请人还是发明人，如果首次在新加坡以外的国家或地区提交专利申请，必须先获得IPOS的书面授权。

定义：居住在新加坡包括持有有效通行证的外国人，例如新加坡永久居民和工作签证持有者。

申请流程：强烈建议通过IPOS数字中心提交保密审查请求，附上发明的简要概述和图纸（如果有）。即使不是IPOS数字中心账户持有人，也可以提交请求，IPOS将通过电子邮件与申请人沟通。

三、审查流程及时间

IPOS在收到申请后，将在3至5个工作日内回复。如果申请需要紧急处理，建议直接拨打(65) 6339 8616或发送电子邮件至 ipos_enquiry@ipos.gov.sg，并提供电子文件参考编号。

四、违规行为的处理

如果申请人怀疑自己违反了保密规定，可以通过FormSG提交请求，请求IPOS解决违规行为。提交应包括以下信息：

向外申请的专利的申请号、提交日期和国家； 申请人、发明人及参与提交的其他相关人员的详细信息； 违规情况的详细说明及相关减轻因素； 为防止未来违规而采取的措施； IPOS用于澄清的联系信息。

如果违规行为得到解决，注册官(registar)可能会处以不超过2000新元的罚款，并且不会对违规者采取进一步的法律程序。

如果违规行为没有得到解决，或者发现有违规行为，但是后续还在继续违规，那么IPOS将会对违规者采取以下措施：

罚款：最高不超过5,000新加坡元。

监禁：不超过2年的监禁时间。

两者并罚：在某些情况下，违法者可能会同时面临罚款和监禁的处罚。

五、新加坡保密审查与中国保密审查的对比

为了防止秘密技术的泄密和出口，为国家安全及重大利益提供保障，我国和新加坡都设置有各自的保密审查制度，创新主体需要高度注意专利研发所在国的保密审查制度，确保专利权的有效性。

1.关于是否需要提出保密审查的判断依据

中国：依据中国专利法第十九条第一款，"任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查"

新加坡：根据新加坡专利法第34条，"未经注册官（registar）书面授权，新加坡居民不得在新加坡境外提交或安排提交发明专利申请。"

综上来看，中国专利局关注的是该项发明的是否是在中国境内完成的，即"发明创造的地域性"；而新加坡关注的是发明的申请信息所涉及的人（包括申请人、发明人等）中是否是有效的"新加坡居民"，即"申请人员的地域性"。

2.违规后果及补救措施

中国：中国专利法第十九条第四款规定，对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

新加坡：新加坡专利法第34条中规定了违反保密审查相关规定的将面临罚款和/或监禁的惩罚，但申请人可以采用一些补救措施来减轻惩罚和保留申请的有效性。

3.请求保密审查时需递交的文件

中国：中国专利审查指南6.1.1中规定"向外国申请专利保密审查请求的文件应当包括向外国申请专利保密审查请求书和技术方案说明书"。请求书和技术方案说明书应当使用中文，请求人可以同时提交相应的外文文本供审查员参考。

新加坡：根据IPOS官网显示，请求新加坡保密审查需要提供该项发明创造的摘要以及申请人和发明人的详细信息。在实践过程中，申请人通常可以提供专利申请的摘要（或者在该专利申请具有多个技术方案的情况下，提供各个技术方案相关的概述）和该专利申请所属的技术领域。

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