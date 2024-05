ARTICLE

Dans un contexte où plus de 20 millions de nouveau cas de cancer sont décelés chaque année, l'Office européen des brevets (OEB) a réalisé et publié une étude fournissant aux décideurs et aux innovateurs des informations sur les brevets relatifs aux technologies de lutte contre le cancer dans le monde entier et notamment des informations sur les avancées les plus récentes. Cette étude a aussi relevé que l'innovation dans la lutte contre le cancer a fait un bond de 70 % entre 2015 et 2021, au regard du nombre de familles de brevets internationales.

Cette étude accompagne la sortie d'un nouvel outil de l'OEB qui est une plateforme en ligne en libre accès permettant d'identifier plus simplement les innovateurs du domaine via des recherches prédéfinies dans les bases de données de brevets. Cet outil développé en collaboration avec 10 offices nationaux de brevets en Europe permet d'effectuer des recherches selon 4 grandes thématiques : la prévention et la détection précoce, le diagnostic, les thérapies, ainsi que le bien-être et le suivi.

La plateforme est déjà disponible ici et nous vous invitions à cliquer ici pour consulter l'étude !

