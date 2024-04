ARTICLE

Il a fallu 4 ans de procédure en Appel pour arriver à cette décision. Payer la taxe d'opposition par un autre moyen (e.g. par virement instantané ou carte de crédit, si on laisse le compte de dépôt de côté) aurait certainement évité tous ces problèmes. Le mieux étant, dans la mesure du possible, d'anticiper les actions et paiement à réaliser devant un Office des brevets la veille de l'expiration d'un délai officiel non prolongeable afin de pallier un éventuel dysfonctionnement du mandataire, du breveté et/ou de l'Office Européen des brevets.

