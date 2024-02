ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

N'hésitez pas à faire appel à votre Conseil en propriété industrielle pour évaluer la brevetabilité de vos inventions au vu de vos résultats expérimentaux, pour rédiger vos textes de demande de brevet, et pour constituer vos dossiers de demandes de brevet et de CCP auprès de l'OEB et de l'INPI. Pour plus d'informations sur le certificat complémentaire de protection, vous pouvez consulter cet article « Arrêt Santen : une nouvelle application thérapeutique ne permettra plus l'obtention d'un nouveau CCP »

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from European Union

Experimental Use Exception – Clinical Trials In Germany Boehmert & Boehmert

Protecting Your Brand – Ways To Handle Parallel Imports Blaser Mills The UK's departure from the European Union has had an inescapable impact on cross-border trade. One important aspect that has not grabbed headlines...

NYT v OpenAI: The Publishing Sector's AI Content-Scraping Conundrum Lewis Silkin TDM is an essential tool in developing intelligent applications that require large volumes of raw text and data to ‘self-learn'. Developers of the most advanced Generative AI tools...

So, Can We Use Mickey Mouse In Our Business Now? aera In the past weeks, you may have come across news stories highlighting the expiration of copyright protection for the original version of Mickey Mouse.

A Comprehensive Guide For E-Commerce Business In Türkiye Citil Attorney Partnership The first step in starting a business in Türkiye is to secure the appropriate trademarks and domain names for your company. It is critical that the trademarks you