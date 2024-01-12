"Ми є одночасно і творіннями, і творцями. То чому ж наші власні творіння не можуть творити?"

- Суддя Джонатан Біч

До карколомного розвитку технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом (ШІ), не виникало сумнівів, що винахідником може бути лише людина. Але все змінилось, і лакмусовим папірцем змін для провідних патентних відомств світу став проєкт DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) піонера у сфері ШІ Стівена Талера.

У 2018 році винахідник Стівен Талер, розробник «креативної машини» на основі ШІ під назвою DABUS‑нейромережі, призначеної для створення та оцінки нових ідей, вирішив запатентувати винаходи свого винаходу. Зокрема, контейнер для зберігання харчових продуктів, удосконалений на основі фракталів, та аварійну світлову сигналізацію.

За два роки Талер подав заявки до 17 провідних патентних відомств світу. В заявках пан Талер вказував себе лише як заявника, а винахідником зазначав систему ШІ DABUS.

Із таким формулюванням єдиною країною, яка прийняла його заявку на винахід, стала Південно‑Африканська Республіка. У решті країн пан Талер отримав відмову.

Зокрема, в рішенні, винесеному Патентним відомством США, зазначено, що винахідники мають бути фізичними особами. У цьому самому рішенні послідовно поряд із тлумачення поняття «винахідник» вживались такі слова, як особа, людина, розум, прагнення, мислення.

Європейське патентне відомство (ЄПВ), зі свого боку, визнало, що DABUS створила винаходи, проте дійшло аналогічного висновку: винахідник має бути людиною, тому заявки було відхилено.

Отримавши відмови, пан Талер не здався та подав апеляції. І не безрезультатно. У липні минулого року Федеральний суд Австралії підтвердив право ШІ бути винахідником. Суддя Джонатан Біч зазначив: у патентному законодавстві Австралії не закріплено, що заявником на отримання патенту обов'язково має бути людина. Суддя дійшов висновку, що винахідник є агентом (agent), який може бути як особою (person), так і предметом (thing). І визнав, що система ШІ може бути винахідником.

А в грудні минулого року Апеляційна палата ЄПВ за результатами публічного громадського розгляду апеляції на відмову в реєстрації вищезгаданих патентів підтвердила, що відповідно до Європейської конвенції про міжнародну патентну класифікацію винахідник, який вказується в патентній заявці, має бути людиною.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахідник — це людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель). Тому нам також варто чекати на подібні прецеденти в Україні. І згадувати слова судді Біча: «Ми є одночасно і творіннями, і творцями. То чому ж наші власні творіння не можуть творити?».

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