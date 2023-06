ARTICLE

Op dit moment hebben 17 EU-lidstaten de UPCA geratificeerd, waaronder Frankrijk, Duitsland en Italië, en naar verwachting zullen er meer landen volgen. Dit betekent dat er in feite drie opties zijn voor octrooibescherming in Europa, de opties zijn afhankelijk van het land: de klassieke EP-validatieroute voor alle gebieden; het eenheidsoctrooi voor geratificeerde landen; en een combinatie van het eenheidsoctrooi met EP-validatie voor niet-ondertekenende of niet in aanmerking komende landen.

Het gemeenschappelijke octrooigerecht (UPC) systeem, het UPC is officieel van start (1 juni 2023), waarbij de rechtbanken nu open zijn om geschillen te behandelen over in aanmerking komende Europese octrooirechten. De lancering markeert het einde van de Sunrise-periode , die octrooihouders de kans gaf om af te zien van het nieuwe systeem voordat het UPC in werking trad. Vanaf 1 juni kan het Europees Octrooibureau (EOB) ook Europese octrooien met eenheidswerking (unitaire octrooien) verlenen.

