Comme la JUB peut accorder de telles mesures sans tenir d'audience, il peut être conseillé de contrer le risque en déposant un mémoire préventif (« protective letter ») au greffe de la JUB. Conformément à la règle 207 du règlement de procédure de la JUB, ces mémoires ont une durée de validité de six mois (prolongeable moyennant le paiement d'une taxe de prolongation). Le mémoire préventif peut contenir des faits, des preuves, par exemples des documents pertinents de l'art antérieur au brevet, et des arguments de droit et exposer les raisons pour lesquelles toute future demande de mesures provisoires devrait être rejetée par la JUB. Ces mémoires préventifs ne seront accessibles au titulaire du brevet et au public qu'en cas de dépôt d'une plainte.

A ce jour, 17 États membres de l'UE ont ratifié l'AJUB, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, et d'autres devraient suivre. Cela signifie que les déposants ont désormais trois options pour la protection de leurs brevets européens, en fonction des pays qui les intéressent : la voie classique de la validation auprès des offices nationaux pour chacun des territoires ; le brevet unitaire pour les pays ayant ratifiés l'AJUB; et une combinaison du brevet unitaire pour les pays ayant ratifié l'AJUB et de validations nationales pour les autres pays.

