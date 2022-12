ARTICLE

Finalement, le propriétaire des brevets ne pouvait que procéder à de nouvelles mesures pour constater les actes censés contrefaisants et à une nouvelle assignation. Toutefois, les trois brevets invoqués étaient expirés depuis le 11 avril 2017, le 30 septembre 2017 et le 27 octobre 2020. Or, pour l'obtention d'une autorisation de saisie-contrefaçon, la jurisprudence exige que le requérant présente le brevet et justifie que « ce titre est en vigueur et, s'il n'en est le propriétaire initial, qu'il est en droit d'en invoquer le bénéfice » 3 . Dès lors, même si les actes de contrefaçons sont antérieurs à l'expiration des brevets et non encore atteints par la prescription, la requête sera rejetée.

En novembre 2016, le nouveau propriétaire des brevets fait procéder à un procès-verbal constat d'achat sur le site internet d'un tiers commercialisant des produits similaires et sur la plateforme Amazon. Le mois suivant, le nouveau propriétaire obtient l'autorisation de réaliser une saisie-contrefaçon au siège social du tiers et fait exécuter cette opération les 19 et 20 décembre. Le 19 janvier 2017, une assignation en contrefaçon est finalement délivrée par le nouveau propriétaire, son licencié et le distributeur français. Ce n'est que le 13 août 2018 que le propriétaire procède à l'inscription de la cession des brevets sur le registre de l'INPI.

