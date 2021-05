ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Motiven och drivkrafterna bakom industrins rekordinvesteringar är både logiska och enkla. Utan en klimat- och miljöanpassad omställning – ingen framtida konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Att förändra befintliga affärsmodeller och ställa om produktionen till "gröna" produkter och tjänster ses av många företag som något rationellt, eller för att citera David R. Brower; "There is no business on a dead planet".

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from Sweden

What's The Difference Between A Garden Hose And A Tractor? J A Kemp LLP This might sound like the start of a festive cracker joke, but is in fact the one of the main points of contention in the recent judgment, Claydon v Mzuri. The comparison was made in relation ...

How To Prove 'Passing Off' Gowling WLG 'Passing off' does not have a statutory basis and doesn't need to be registered to be effective.

The Evolution Of Trademarks - From Ancient Egypt To Modern Times Dennemeyer Group Trademarks have come a long way, from a simple mark left by an ancient artist through the centuries to a knockdown, drag-out fight between Iceland, the frozen food company, and Iceland,

The Difference Between Trade Marks, Patents, Copyright And Designs Dehns The term intellectual property (IP) refers to a variety of different types of legal rights.

Biotechnology: Is It Patentable? Dennemeyer Group Exclusion of biotechnological inventions from patentability – problems and solutions. In 2014, biotechnology was one of the three technological fields in which patent applications filed at the European Patent Office grew the fastest.