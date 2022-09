ARTICLE

Australia / September 29, 2022

Increased quotas for skilled foreign workers

The COVID-19 pandemic caused the world to remain silent for a good two years. This was also the case in Australia, where the country's borders were closed, and immigration was reduced by 15%. Now the unemployment rate in Australia is at 3.4%, the lowest it has been in 50 years.

As is well known, Australia is competing with Canada and Germany, for example, to attract skilled workers from all over the world. The Prime Minister announced the fight against short-stayers and remote workers. He now wants to attract long-stayers to build a life, buy property, and settle permanently in Australia. As a result, the government increased quotas for skilled international workers by 35'000 to a total of 195'000 for the next 12 months.

About one million work permit applications from potential employees are still pending. Therefore, the government wants to add 500 staff members to speed up the processing of the work permits, which will require an additional expense of about AUD 36.1 million (about CHF 34.8 million).

Australien / 29. September 2022

Erhöhung der Kontingente für qualifizierte ausländische Fachkräfte

Die Covid-19 Pandemie liess die Welt für gut 2 Jahre stillstehen. So auch in Australien, wo die Landesgrenzen geschlossen und die Einwanderung um 15% gesenkt wurde. Nun ist die Arbeitslosenquote in Australien mit 3.4% so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr.

Wie bekannt, konkurriert Australien etwa mit Kanada und Deutschland um qualifizierte Fachkräfte aus der ganzen Welt. Der australische Premierminister kündigte den Kampf gegen Kurzaufenthalter und Fernarbeiter («Remote Work») an und möchte nun Langaufenthalter anziehen, die sich in Australien ein Leben aufbauen, Immobilien kaufen und sich dauerhaft etablieren. Somit erhöhte die Regierung die Kontingente für qualifizierte Fachkräfte aus der ganzen Welt um 35'000 auf insgesamt 195'000 für die nächsten 12 Monate.

Etwa eine Million Arbeitsbewilligungsgesuche von potenziellen Mitarbeitern sind immer noch hängig. Hierfür möchte die Regierung 500 Stellen aufstocken, um die Bearbeitung voranzubringen, was einen Mehraufwand von etwa 36.1 Millionen AUD (ca. 34.8 Millionen CHF) bedeutet.

UAE / September 29, 2022

New visa and work permits laws

The United Arab Emirates have revised their visa and work permits laws effective October 2022. The new regulations bring advantages to jobseekers, freelancers, skilled workers, investors, and partners. A five-year green visa has been introduced for eligible freelancers, skilled workers, investors, and partners as well as a 60-dayjobseeker visa for eligible foreign professionals and recent graduates.

The eligible foreign professionals are categorized in the following 3 levels:

Legislators, managers, and business executives

Professionals in scientific, technical, and humanitarian fields

Technicians in scientific, technical, and humanitarian fields

The basic requirements for freelancers, skilled workers, investors, and partners are:

Freelancers and self-employed persons must obtain an authorization from the Ministry of Human Resources and Emiratization. Furthermore, the must have a bachelor's degree or specialized diploma and proof that they have earned an annual income in the previous two years of at least AED 360,000 (about USD 98,000) or have proof of financial solvency throughout their stay in the UAE.

must obtain an authorization from the Ministry of Human Resources and Emiratization. Furthermore, the must have a bachelor's degree or specialized diploma and proof that they have earned an annual income in the previous two years of at least AED 360,000 (about USD 98,000) or have proof of financial solvency throughout their stay in the UAE. Skilled employees must have a valid employment contract; fulfil one of the 3 professional categories; a bachelor's degree or equivalent and a monthly salary of at least AED 15,000 (about USD 4,100).

must have a valid employment contract; fulfil one of the 3 professional categories; a bachelor's degree or equivalent and a monthly salary of at least AED 15,000 (about USD 4,100). Investors or partners must show proof of an investment together with an authorization from the competent local authorities.

must show proof of an investment together with an authorization from the competent local authorities. Freelancers, skilled workers, investors, and partners can be accompanied by their family members, and they can remain in the UAE for 6 months after their visa has expired or has been canceled.

VAE / 29. September 2022

Neue Visa- und Arbeitsbewilligungsgesetze

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihre Visa- und Arbeitsbewilligungsgesetze per Oktober 2022 überarbeitet. Die neuen Regelungen bringen Vorteile für Arbeitssuchende, Freiberufler, Fachkräfte sowie Investoren und Partner. Für berechtigte Freiberufler, Fachkräfte sowie Investoren und Partner wurde ein fünfjähriges grünes Visum eingeführt sowie ein 60-Tage-Visum für Arbeitssuchende für berechtigte ausländische Fachkräfte und Hochschulabsolventen.

Die infrage kommenden ausländischen Fachkräfte werden in die folgenden 3 Stufen eingeteilt:

Gesetzgeber, Manager und Führungskräfte in der Wirtschaft

Fachleute in wissenschaftlichen, technischen und humanitären Bereichen

Techniker in wissenschaftlichen, technischen und humanitären Bereichen

Die Grundvoraussetzungen für Freiberufler, Fachkräfte sowie Investoren und Partner sind:

Freiberufler und Selbstständige müssen eine Genehmigung des Ministeriums für Humanressourcen und Emiratisierung einholen. Sie müssen einen Bachelor-Abschluss oder ein Fachdiplom vorweisen. Zudem müssen sie nachweisen, dass sie in den vorangegangenen zwei Jahren ein Jahreseinkommen von mindestens 360'000 AED (ca. 98'000 USD) erzielt haben, oder sie müssen ihre Zahlungsfähigkeit während ihres gesamten Aufenthalts in den VAE belegen.

müssen eine Genehmigung des Ministeriums für Humanressourcen und Emiratisierung einholen. Sie müssen einen Bachelor-Abschluss oder ein Fachdiplom vorweisen. Zudem müssen sie nachweisen, dass sie in den vorangegangenen zwei Jahren ein Jahreseinkommen von mindestens 360'000 AED (ca. 98'000 USD) erzielt haben, oder sie müssen ihre Zahlungsfähigkeit während ihres gesamten Aufenthalts in den VAE belegen. Fachkräfte müssen über einen gültigen Arbeitsvertrag verfügen, eine der drei Berufskategorien erfüllen, einen Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss vorweisen und ein Monatsgehalt von mindestens 15'000 AED (ca. 4'100 USD) beziehen.

müssen über einen gültigen Arbeitsvertrag verfügen, eine der drei Berufskategorien erfüllen, einen Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss vorweisen und ein Monatsgehalt von mindestens 15'000 AED (ca. 4'100 USD) beziehen. Investoren oder Partner müssen einen Investitionsnachweis zusammen mit einer Genehmigung der zuständigen lokalen Behörden vorlegen.

müssen einen Investitionsnachweis zusammen mit einer Genehmigung der zuständigen lokalen Behörden vorlegen. Freiberufler, Fachkräfte sowie Investoren und Partner können von ihren Familienangehörigen begleitet werden und sie können nach Ablauf oder Annullierung ihres Visums sechs Monate in den VAE bleiben.

South Africa / September 29, 2022

Termination of tax liability

Until the end of July 2022, a taxpayer could choose whether to declare the termination of his tax liability by filing a tax return (ITR12) or by sending an email to SARS (South African Revenue Service).

From August 2022 onwards, a taxpayer will have to notify the change of residence in a first step in an online form (RAV01) and then confirm this accordingly by submitting the tax return.

The tax authority also requires that for the termination of tax liability in South Africa, the taxpayer submits the following additional documents:

A letter regarding the reason for departure

Copy of passport with exit stamp

List of assets and debts for the last three years

It should also be noted that upon termination of tax liability in South Africa, capital gains tax is calculated on hypothetical gains on movable assets (investments) at the time of departure ("exit tax").

The new process is associated with somewhat more administration for the taxpayer and aims to ensure that processing can be carried out more quickly by the authorities in the future.

Südafrika / 29. September 2022

Beendigung der Steuerpflicht

Bis Ende Juli 2022 konnte ein Steuerpflichtiger auswählen, ob er die Beendigung seiner Steuerpflicht mittels Einreichung einer Steuererklärung (ITR12) deklariert oder per E-Mail an SARS (South African Revenue Service).

Ab August 2022 muss ein Steuerpflichtiger nun in einem ersten Schritt mit einem online Dokument (RAV01) die Änderung des Wohnsitzes bekannt geben und dies danach mit der Einreichung der Steuererklärung bestätigen.

Die Steuerbehörde fordert zudem, dass für die Beendigung der Steuerpflicht in Südafrika, der Steuerpflichtige die folgenden zusätzlichen Dokumente einreicht:

Ein Schreiben bezüglich des Grunds für den Wegzug

Kopie des Passes mit dem Ausreisestempel

Vermögens- und Schuldenverzeichnis der letzten drei Jahre

Zu beachten gilt des Weiteren, dass bei Beendigung der Steuerpflicht in Südafrika eine Berechnung der Kapitalgewinnsteuer auf hypothetischen Gewinnen von beweglichen Vermögenswerten (Vermögensanlagen) zum Zeitpunkt des Wegzugs («Exit Tax») erfolgt.

Der neue Prozess ist mit etwas mehr Administration für den Steuerpflichtigen verbunden und hat zum Ziel, dass die Abwicklung zukünftig auf Behördenseite schneller vorgenommen werden kann.

September 29, 2022

Global Mobility: Does your company's compensation strategy still adequately reflect working abroad and salary jumps for new hires?

"The Great Pay Gap." That's the title, of a recent Korn Ferry article. This time, however, it was not about the "Gender Pay Gap", which companies have been trying to close for years, but about the unequal compensation of long-term and newly hired employees.

According to the study, due to the shortage of skilled workers and the high willingness of employees to change jobs ("The Great Resignation"), companies are prepared to pay newly hired employees significantly more salary than comparable employees who have already worked for the company for many years.

To ensure fair compensation for all employees and to prevent dissatisfaction, Korn Ferry believes that it is necessary to develop a uniform and sustainable compensation practice and to establish it within the company.

We also see a similar need in the compensation of professionals who work internationally. Particularly in connection with "remote work", many companies are currently in the process of rethinking their approach and compensation strategy. The desire to give employees the greatest possible flexibility in working at any location often conflicts with numerous compliance regulations relating to work permits, taxes, social insurance and so forth. We would be happy to advise you and your company on finding a balance here and reducing "The Great Pay Gap" between international and local employees.

29. September 2022

Global Mobility: Spiegelt die Vergütungsstrategie Ihres Unternehmens Arbeiten im Ausland & Gehaltssprünge bei Neueinstellungen noch angemessen wider?

«The Great Pay Gap». So lautet der Titel, eines kürzlich veröffentlichten Artikels von Korn Ferry. Diesmal ging es aber nicht um den Gender Pay Gap", den man seit Jahren mehr oder weniger erfolgreich zu schliessen versucht, sondern um die ungleiche Vergütung von langjährigen und neu eingestellten Mitarbeitern.

Gemäss der Studie sind Unternehmen aufgrund des Fachkräftemangels und der hohen Wechselbereitschaft der Mitarbeiter (The Great Resignation") bereit, neu eingestellten Mitarbeitern deutlich mehr Gehalt zu zahlen als vergleichbaren Mitarbeitern, die bereits viele Jahre für das Unternehmen arbeiten.

Um eine faire Vergütung für alle Mitarbeiter sicherzustellen und Unzufriedenheiten vorzubeugen, ist es gemäss Korn Ferry vonnöten, eine einheitliche und nachhaltige Vergütungspraxis zu entwickeln und diese im Unternehmen zu etablieren.

Ähnlichen Bedarf sehen wir auch bei der Vergütung von internationalen Fachkräften, die länderübergreifend tätig sind. Gerade im Zusammenhang mit Remote Work" stehen derzeit viele Unternehmen im Umbruchsprozess ihre Haltung und Vergütungsstrategien zu überdenken. Der verständliche Wunsch, den Mitarbeitern bei der Arbeitsgestaltung im In- und Ausland grösstmögliche Flexibilität zu ermöglichen, steht oftmals im Gegensatz zu zahlreichen Compliance-Vorschriften in Bezug auf Arbeitsbewilligungen, Steuern, Sozialversicherungen und dergleichen mehr. Gerne beraten wir Sie und Ihr Unternehmen, hier eine ausgeglichene Balance zu finden und The Great Pay Gap" zwischen internationalen und lokalen Mitarbeitern zu reduzieren.

