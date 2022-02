ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Switzerland / February 17, 2022

Lifting of almost all COVID-19-measures

On Feb. 16, 2022, the Swiss federal government repealed most Covid 19 protective measures still in effect, particularly the mask and certificate requirements, effective Feb. 17, 2022. Among others, the following Switzerland-wide measures were lifted:

all entry measures for entry into Switzerland





compulsory wearing of masks at the workplace





compulsory wearing of masks in stores, in indoor areas of restaurants as well as in publicly accessible facilities, businesses, and events





restricted access using Covid 19 certificate to facilities and establishments such as cinemas, theaters, and indoor areas of restaurants as well as at events

No proof of vaccination or recovery or negative test results needs to be presented for entry into Switzerland. Furthermore, no entry form needs to be filled out. Individuals who test positive for Covid-19 will still be required to remain in isolation for at least five days. In addition, the mask requirement will be maintained on public transport and in healthcare facilities. These measures are expected to remain in place until March 31, 2022, and Covid-19 certificates recognized by the EU will continue to be issued in Switzerland.

Schweiz / 17. Februar 2022

Aufhebung fast aller Covid-19-Massnahmen

Die Schweizer Bundesregierung hat am 16. Februar 2022 die meisten noch geltenden Covid-19-Schutzmassnahmen, insbesondere die Masken- und Zertifikatspflicht, per 17. Februar 2022 aufgehoben. Aufgehoben wurden unter anderem die folgenden schweizweiten Massnahmen:

alle Einreisemassnahmen für die Einreise in die Schweiz





Maskenpflicht am Arbeitsplatz





Maskenpflicht in Läden, in Innenbereichen von Restaurants sowie von öffentlich zugänglichen Einrichtungen, Betrieben und Veranstaltungen





Zugangsbeschränkungen mittels Covid-19-Zertifikats zu Einrichtungen und Betrieben wie Kinos, Theatern und Innenbereichen von Restaurants sowie bei Veranstaltungen

Für die Einreise in die Schweiz muss weder ein Impf- oder Genesungsnachweis noch ein negatives Testresultat vorgelegt werden. Des weiteren muss auch kein Einreiseformular ausgefüllt werden. Personen, welche positiv auf Covid-19 getestet wurden, müssen sich weiterhin für mindestens fünf Tage in Isolation begeben. Zudem wird die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen aufrechterhalten. Diese Massnahmen gelten noch voraussichtlich bis zum 31. März 2022. Ferner werden in der Schweiz weiterhin Covid-19-Zertifikate ausgestellt, die von der EU anerkannt sind.

Netherlands / February 17, 2022

Change in the taxation of severance payments as of 5 February 2022

When paying severance pay to employees who worked for the employer not only in one country but in several countries during the period of employment, the question often arises in which country or countries the taxation has to be made.

In the Netherlands, until 4 February 2022, only the period of the last 12 months was considered. If the employee worked exclusively in the Netherlands during this period, the full severance amount was taxed in the Netherlands. In international relations, however, not only the last 12 months are usually considered in this context, but the entire employment period and the taxation is divided pro-rata between the individual countries. Since 5 February 2022, this approach is now also applied in the Netherlands.

The new regulation can be applied to all severance payments that have not yet been completed. This means that "unattractive" double taxation of severance payments due to the different approach to taxation is now a thing of the past.

Niederlande / 17. Februar 2022

Änderung der Besteuerung von Abfindungen per 5. Februar 2022

Bei der Bezahlung von Abfindungen für Arbeitnehmer, welche im Anstellungszeitraum nicht nur in einem Land für den Arbeitgeber tätig waren, sondern in mehreren Ländern, stellt sich häufig die Frage, in welchem Land bzw. in welchen Ländern die Besteuerung vorgenommen werden muss.

In den Niederlanden galt bis zum 4. Februar 2022, dass lediglich der Zeitraum der letzten 12 Monate angesehen wurde. Hat der Mitarbeiter in diesem Zeitraum ausschliesslich in den Niederlanden gearbeitet, so wurde der volle Abfindungsbetrag in den Niederlanden besteuert.

Im internationalen Verhältnis werden in diesem Zusammenhang allerdings in der Regel nicht nur die letzten 12 Monate angesehen, sondern der gesamte Anstellungszeitraum und die Besteuerung wird pro rata auf die einzelnen Länder aufgeteilt. Seit dem 5. Februar 2022 wird diese Betrachtungsweise nun ebenfalls in den Niederlanden angewendet.

Für alle Abfindungszahlungen, welche noch nicht abgeschlossen sind, kann die neue Regelung angewendet werden. Damit gehören nun «unschöne» Doppelbesteuerungen von Abfindungszahlungen aufgrund der unterschiedlichen Betrachtungsweise der Besteuerung der Vergangenheit an.

Thailand / February 17, 2022

Test&Go Thailand Pass for Business Travelers

As of January 10, 2022, Business Travelers and expatriates will again be able to use the Test&Go fast-track procedure for entry into Thailand. This will avoid a seven-night quarantine in the country, although quarantine will still apply on the 1st and 5th day after entry.

Eligible for the "Test&Go Thailand Pass" are all persons,

who have been recovered or vaccinated with a vaccination recognized in Thailand;





who present medical insurance coverage of USD 50,000 (approx. 46,260 CHF) (alternatively, confirmation of employer or social insurance coverage in Thailand will suffice); and





who have paid the costs of the quarantine hotels and the PCR tests for the first and fifth day.

Registration would need to be done at least 7 days prior to entry via the online portal tp.consular.go.th (see QR below) with a valid passport, consular Thai visa (if applicable), vaccination certificate, proof of payment for the quarantine hotels and PCR tests as well as the proof of the medical insurance. Those who test negative for COVID-19 after the first and second test are free to stay and travel in Thailand.

Thailand / 17. Februar 2022

Test&Go Thailand Pass für Geschäftsreisende

Seit dem 10. Januar 2022 können Geschäftsreisende und Entsandte das Test&Go Schnellverfahren für die Einreise in Thailand wieder benutzen. Dadurch wird eine 7-nächtige Quarantäne im Land vermieden, wobei die Quarantäne am 1. und 5. Tag nach der Einreise weiterhin Anwendung findet.

Berechtigt zum «Test&Go Thailand Pass» sind alle Personen,

die genesend sind oder mit einer in Thailand anerkannten Impfung geimpft sind;





die eine Krankenversicherungsdeckung von USD 50'000 (ca. 46'260 CHF) vorweisen (alternativ reicht die Bestätigung des Arbeitgebers oder der Sozialversicherungsabdeckung in Thailand aus); sowie





die die Kosten der Quarantänehotels und der PCR-Tests für den ersten und fünften Tag bezahlt haben.

Die Anmeldung muss spätestens 7 Tage vor der Einreise über das Online-Portal tp.consular.go.th (siehe QR unten) mit gültigem Reisepass, Thai-Visum, Impfpass, Krankenversicherungsnachweis sowie den Zahlungsbelegen für das Quarantänehotel und die PCR-Tests erfolgen. Wer nach dem ersten und zweiten Test negativ auf Covid-19 getestet wird, darf in Thailand verweilen und frei reisen.

February 17, 2022

Global Mobility Trends 2022: Virtual assignments - Still a trend or already out?

The transitions between the new forms of work that have emerged during the pandemic are fluid. Terms such as hybrid working, dreamoffice, work from anywhere, and remote work have found a broad platform and much popularity in companies over the past 2 years. In practice, we now see that many companies are trying to implement these new forms of work and are also developing elaborate international employment solutions for key positions.

Virtual assignments were also a new phenomenon at the beginning of the pandemic and were mainly used when already planned assignments could not be implemented due to travel restrictions and border closures. This involved performing a function for a foreign location temporarily from one's home country rather than physically relocating to the new work location.

This form of work is becoming increasingly popular. However, according to our experience, the term "virtual assignment" is no longer used all too often; instead, the employee simply performs the foreign function from his or her current workplace for a certain period of time without moving abroad. However, the legal pitfalls that need to be considered in this process, especially for functions with far-reaching decision-making authority, are by no means taken into account for all virtual cross-border activities.

17. Februar 2022

Global Mobility Trends 2022: Virtuelle Entsendungen – Noch dabei oder schon vorbei?

Die Übergänge zwischen den neuen Arbeitsformen, die im Laufe der Pandemie entstanden sind, sind fliessend. Begriffe wie hybrides Arbeiten, Dreamoffice, Work from Anywhere, Remote Work haben in den letzten 2 Jahren eine breite Plattform und viel Zuspruch in den Unternehmen gefunden. In der Praxis sehen wir nun, dass viele Unternehmen versuchen, diese neuen Arbeitsformen umzusetzen und für Schlüsselpositionen auch aufwendige internationale Anstellungslösungen erarbeiten.

Virtuelle Entsendungen waren zu Beginn der Pandemie ebenfalls eine neue Erscheinung und wurden vor allem dann genutzt, wenn bereits geplante Entsendungen aufgrund der Reiserestriktionen und Grenzschliessungen nicht umgesetzt werden konnten. Hierbei ging es darum, eine Funktion im Ausland befristet aus dem Heimatland auszuüben und nicht physisch an den neuen Arbeitsort umzuziehen.

Diese Arbeitsform wird zunehmend beliebter. Allerdings wird hierzu gemäss unseren Erfahrungen nicht mehr allzu oft die Bezeichnung „virtuelle Entsendung“ bemüht, sondern der Mitarbeiter nimmt schlicht und einfach die ausländische Funktion für einen gewissen Zeitraum von seinem heutigen Arbeitsplatz aus wahr, ohne dabei ins Ausland umzuziehen. Die rechtlichen Fallstricke, die es dabei vor allem bei Funktionen mit weitreichender Entscheidungsbefugnis zu beachten gilt, werden dabei jedoch längst nicht bei allen virtuellen, grenzüberschreitenden Tätigkeiten berücksichtigt.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.