Switzerland / December 9, 2021

New entry regulations as of December 4, 2021

In its meeting on December 3, 2021, the Swiss Federal Council adopted, the following regulations on COVID-19 pandemic containment and entry into Switzerland, which entered into force on December 4, 2021:

Compulsory COVID-19 certificate for all indoor public events, for all sporting and cultural events as well as outdoor gatherings of up to 300 people. The certificate requirement will also be accompanied by a mask requirement, except for private gatherings.

Sports operators, clubs and bars have the option to introduce the 2G rule (vaccinated and recovered) at their events. The 3G rule continues to apply to all catering establishments.

Masks are mandatory in the workplace, except in individual offices. Home office is strongly recommended.

For private meetings, a maximum of 30 people is allowed inside and 50 people outside.

The quarantine requirement is lifted, but all air and land travelers must present a negative PCR test (not older than 72 hours) at boarding and be tested after entry between the 4th and 7th day of stay either with a PCR test or a rapid antigen test (self-testing not allowed). Test results must be reported to the appropriate authority. All travelers must also fill out the entry form, whereby the phone number or email address entered will be used to send the test results via a link. For stays of up to 4 days, the requirement for a second test after entry is waived.

These measures are valid until January 24, 2022.

Schweiz / 9. Dezember 2021

Neue Einreisevorschriften ab 4. Dezember 2021

Der Schweizer Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 3. Dezember 2021 unter anderen die folgenden Vorschriften zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie sowie zur Einreise in die Schweiz getroffen, die per 4. Dezember 2021 in Kraft getreten sind:

Zertifikatspflicht bei öffentlichen Veranstaltungen in allen Innenräumen, bei allen sportlichen und kulturellen Anlässen sowie bei Versammlungen im Freien mit bis zu 300 Personen. Mit der Zertifikatspflicht ist auch eine Maskenpflicht verbunden - ausser bei privaten Treffen.

Sportbetreiber, Clubs und Bars haben die Möglichkeit, bei ihren Veranstaltungen die 2G-Regel (Geimpfte und Genesene) einzuführen. Die 3G-Regel gilt weiterhin für alle Gastrobetriebe.

Maskenpflicht am Arbeitsplatz, ausser in Einzelbüros. Homeoffice wird dringend empfohlen.

Für private Treffen sind maximal 30 Personen drinnen und 50 Personen draussen erlaubt.

Die Quarantänepflicht wird aufgehoben. Dafür müssen sämtliche Einreisende des Luft- und Landverkehrs einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) beim Boarding bzw. bei der Einreise vorweisen und sich nach der Einreise zwischen dem 4. und 7. Tag des Aufenthalts entweder mit einem PCR-Test oder einem Antigen- Schnelltest (Selbsttests nicht zugelassen) testen lassen. Die Testresultate müssen der zuständigen Behörde mitgeteilt werden. Alle Reisenden müssen weiterhin das Einreiseformular ausfüllen, wobei die eingegebene Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse für die Übermittlung des Testresultats über einen Link benutzt wird. Bei einem Aufenthalt von bis zu 4 Tagen fällt das Erfordernis des zweiten Tests nach der Einreise weg.

Diese Massnahmen sind bis zum 24. Januar 2022 gültig.

