Schweiz / 2. Dezember 2021

Verschärfung der Einreiseregeln aufgrund der neuen Virusvariante «Omikron»

Die Entdeckung der neuen Covid-19-Variante «Omikron» veranlasste die Schweizer Bundesregierung umgehend neue Maassnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung der neuen Virusvariante zu verhindern bzw. zu vermindern.

Seit dem 26. November 2021 müssen alle Personen, welche aus Südafrika, Hongkong, Israel und Belgien in die Schweiz einreisen, einen negativen Covid-19-Test vorlegen sowie sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Eine Einreise in die Schweiz aus diesen Ländern - ausser aus Belgien - ist nur noch für Personen möglich, welche Schweizer Bürgerinnen oder Bürger sind oder über eine gültige Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz oder den Schengenraum verfügen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) aktualisiert stetig die Liste der Länder mit besorgniserregenden Virusvarianten. Die auf der Liste des BAG stehenden Länder unterliegen ebenfalls den neuen Massnahmen (Testund Quarantänepflicht). Die BAG-Liste kann unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#-1084268990. Aufgrund der neuen Virusvariante haben nebst der Schweiz, unter anderem auch die USA, Polen und Frankreich Einreiseverbote für Reisende aus Südafrika verhängt. Es ist zu erwarten, dass andere Länder nachziehen werden. Aus diesem Grund empfehlen wir vor jeder Reise die folgende Webseite des internationalen Luftverkehrsverbands (IATA) bezüglich den aktuellen Reisebestimmungen zu konsultieren: https://www.iatatravelcentre.com/world.php

Switzerland / December 2, 2021

Tightening of entry rules due to the new virus variant «Omicron»

The discovery of the new COVID-19 variant «Omicron» prompted the Swiss federal government to immediately take new measures to prevent or reduce the spread of the new virus variant.

Since November 26, 2021, all persons entering Switzerland from South Africa, Hong Kong, Israel, and Belgium must present a negative COVID-19-test and go into quarantine for ten days. Entry to Switzerland from these countries - except from Belgium - is only possible for persons who are Swiss citizens or who have a valid residence permit for Switzerland or the Schengen area.

The Federal Office of Public Health (FOPH) constantly updates its list of countries with virus variants of concern. The countries on the list of the FOPH are also subject to the new measures (testing and quarantine obligation). The FOPH-list can be accessed through the following link: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html.

Due to the new virus variant, not only Switzerland but also the USA, Poland, and France, among others, have imposed entry bans on travelers from South Africa. It is expected that other countries will follow in this direction. For this reason, we recommend consulting the following website of the International Air Transport Association (IATA) regarding the current travel regulations before each trip: https://www.iatatravelcentre.com/world.php

