Schweiz / 23. September 2021

Neue grenzsanitarische Massnahmen für die Einreise

Die schweizerische Bundesregierung hat per 20. September 2021 neue grenzsanitarische Massnahmen für die Einreise eingeführt, welche die grenzüberschreitende Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen. Die neuen Massnahmen beinhalten folgende Regelungen:

Alle geimpften, genesenen und negativ getesteten Personen müssen bei der Einreise in die Schweiz das Einreiseformular «Passenger Locator Form, SwissPLF» vollständig ausfüllen.

Alle Personen, welche nicht geimpft oder genesen sind, müssen bei der Einreise in die Schweiz einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorweisen.

Alle nicht geimpften oder genesenen Personen müssen sich nach ihrem vier- bis siebentägigen Aufenthalt in der Schweiz nochmals kostenpflichtig testen lassen.

Alle Personen, welche ohne Zwischenhalt durch die Schweiz reisen oder aus Gebieten an der Grenze zur Schweiz oder als Grenzgänger in die Schweiz einreisen, sind von der Test- und Formularpflicht ausgenommen. Von der Testpflicht ausgenommen sind zudem Kind unter 16 Jahren.

Alle einreisenden Personen, die mit einem von der European Medicines Agency (EMA) zugelassenen Impfstoff oder mit einem auf der WHO-Liste aufgeführten Impfstoff im Ausland geimpft sind, können ein Schweizer Covid- 19-Zertifikat erlangen.

Switzerland / September 23, 2021

New border sanitary measures for entry

The Swiss Federal Government has introduced new border sanitary measures for entry as of September 20, 2021, which are intended to prevent the cross-border spread of the coronavirus. The new measures include the following regulations:

All vaccinated, recovered and negatively tested persons must complete the entry form "Passenger Locator Form, SwissPLF" when entering Switzerland.

All individuals who have not been vaccinated or have not recovered must present a negative antigen or PCR test when entering Switzerland.

All persons who have not been vaccinated or have not recovered must be tested again after their four to seven-day stay in Switzerland, for which a charge will be made.

All persons travelling through Switzerland without a stopover or entering Switzerland from areas bordering Switzerland or as cross-border commuters are exempt from the testing and form completion requirement. Children under the age of 16 are also exempt from the testing obligation.

All persons entering Switzerland who have been vaccinated with a vaccine approved by the European Medicines Agency (EMA) or with a vaccine on the WHO list abroad can obtain a Swiss Covid certificate.

USA / 23. September 2021

Aufhebung der Reisebeschränkungen für Geimpfte ab November 2021

Die Vereinigten Staaten planen, ab November 2021 die Reisebeschränkungen für alle vollständig geimpften ausländischen Besucher zu lockern, teilte das Weisse Haus am 20. September 2021 mit. Dies hat vor allem bedeutende Auswirkung auf Reisende für nicht essenzielle Zwecken aus Brasilien, China, Indien, dem Iran, Irland, Südafrika, Grossbritannien und insbesondere den Schengen-Ländern. Die EU- Kommission hatte Anfang September von den EU-Mitgliedstaaten gefordert, Reisebeschränkungen für Reisende aus den USA einzuführen. Der Ausgang dieser politischen Entwicklungen wird sich noch zeigen.

Nach den neuen Vorschriften müssen alle ausländischen Staatsangehörigen, die in die Vereinigten Staaten einreisen, nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind. Die neuen Regeln werden Anfang November in Kraft treten. Das genaue Datum ist noch unklar. Ausgenommen von der Impfpflicht sind Kinder, Teilnehmer an klinischen Covid-19-Impfstoffstudien und Personen, die keinen rechtzeitigen Zugang zur Impfung haben und aufgrund grosser Dringlichkeit und in die USA reisen müssen.

Vollständig geimpfte ausländische Staatsangehörige und amerikanische Staatsbürger, die aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten zurückkehren, müssen sich innerhalb von drei Tagen vor dem Abflug einem Covid-19-Test unterziehen und vor dem Einsteigen ein negatives Ergebnis vorweisen. Für nicht geimpfte Amerikaner, die in die USA zurückkehren, gelten strengere Testanforderungen, einschliesslich eines Tests innerhalb eines Tages nach Abflug und eines zusätzlichen Tests bei der Rückkehr. Vollständig geimpfte Passagiere unterliegen bei der Ankunft in den USA keinen Quarantänevorschriften.

USA / September 23, 2021

Lifting travel restrictions for vaccinated individuals from November 2021

The United States plans to relax travel restrictions for all fully vaccinated foreign visitors from November 2021, the White House announced on September 20, 2021. This will have a particularly significant impact on travelers for non-essential purposes from Brazil, China, India, Iran, Ireland, South Africa, the UK, and especially the Schengen countries. At the beginning of September, the EU Commission had requested EU member states to introduce travel restrictions for travelers from the USA. The outcome of these political developments remains uncertain.

Under the new rules, all foreign nationals entering the United States will have to prove that they are fully vaccinated. The new rules will come into force at the beginning of November. The exact date is still unclear. Exempt from the vaccination requirement are children, participants in COVID-19 vaccine clinical trials and individuals who cannot access vaccination in time and need to travel to the US due to urgency.

Fully vaccinated foreign nationals and U.S. citizens returning to the United States from abroad must undergo COVID-19 testing within three days prior to departure and present a negative result before boarding. For unvaccinated Americans returning to the US, more stringent testing requirements apply, including testing within one day of departure and additional testing upon return.

Europäische Union / 23. September 2021

Leitlinien zur Sozialversicherungsunterstellung verlängert

Das ohnehin schon komplexe Thema der Sozialversicherungsunterstellung bei Grenzgängern (Wohnort und Arbeitstätigkeit in unterschiedlichen Ländern) wurde durch geschlossene Grenzen und einer daraus resultierenden Zunahme von Homeoffice und Remote Work im Frühjahr 2020 nochmals verkompliziert.

Bereits im Juni 2020 veröffentlichte die Verwaltungskommission der Europäischen Union für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (AC) die Leitlinie, dass durch Covid-19 verursachte Änderungen der Arbeitstätigkeit keinen Einfluss darauf haben sollen, welches Land für die soziale Sicherheit des Arbeitnehmers zuständig ist. Es soll somit vermieden werden, dass die Person in das Sozialversicherungssystem des Wohnstaates wechseln muss.

Im Juni 2021 verlängerte die AC diese Leitlinie bis zum 31. Dezember 2021. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten dennoch darauf achten, sich je nach Länderkonstellation die entsprechenden Unterlagen besorgen, die ihre Stellung in der Sozialversicherung gemäss den Leitlinien des AC bestätigen, da die Anwendung der vorübergehenden Leitlinien nicht allgemein gültig ist.

European Union / September 23, 2021

Guidelines on social security subordination extended

The already complex issue of social security subordination for cross-border workers (residence and work activity in different countries) was further complicated by closed borders and a resulting increase in home office and remote work in spring 2020.

Already in June 2020, the Administrative Commission of the European Union for the Coordination of Social Security Systems (AC) published the guideline that changes in work activity caused by COVID-19 should not affect which country is responsible for the social security coverage of an employee. The goal is to avoid the person having to change to the social security system of the country of residence.

In June 2021, the AC extended this guideline until December 31, 2021. Nevertheless, employers and employees should still make sure to obtain the appropriate documentation confirming their social security status under the AC's guidelines, depending on the country combination, as the application of the temporary guideline is not universal.

23. September 2021

Global Mobility Trends 2021 : Hybrid Work, Virtual Assignments und dergleichen mehr – Was ist das eigentlich?

Sie kamen aus dem Nichts und sind als neue Arbeitsformen plötzlich in vielen Unternehmen präsent. Doch was bedeuten die neuen Arbeitsformen wie «hybrid Work», «virtual Assignments» oder «Workation» eigentlich genau?

Hybrid Work: Die Arbeitnehmer arbeiten sowohl im Homeoffice als auch im Büro des Arbeitgebers. «Hybride Teams» arbeiten entweder an den gleichen Tagen im Büro bzw. im Homeoffice oder auch ortsversetzt, um Büroräumlichkeiten maximal zu nutzen bzw. um bestmöglich Abstand zueinander zuhalten.

Remote Work: Die Definition von «Remote Work" geht über das eigentliche Arbeiten im Homeoffice am Wohnort hinaus. Remote Work kann (aber muss nicht) auch an ausländischen Destinationen stattfinden. Arbeitgeber beschränken oft den Radius von Remote Work auf das Inland, um Schwierigkeiten in Bezug auf die Sozialversicherungsunterstellung, Steuern, Arbeitsbewilligungen sowie etwaige Betriebsstätten zu vermeiden.

Virtual Assignments: Bei virtuellen Entsendungen nimmt der Arbeitnehmer für den gleichen Arbeitgeber zwar temporär eine neue Stelle im Ausland an, aber der Mitarbeiter zieht nicht ins Ausland um. Er geht der neuen Tätigkeit nahezu ausschliesslich «virtuell», d.h. mit Hilfe der entsprechenden IT-Infrastruktur an seinem bisherigen Wohn- bzw. Arbeitswort, nach.

Workation: Das Arbeiten an Urlaubsorten auf Wunsch des Arbeitnehmers wird auch «Workation» genannt. Der Kunstbegriff setzt sich aus den Worten «work» und «vacation» zusammen. Viele Arbeitgeber möchten diesen Wunsch zwar mindestens temporär nachkommen, stehen diesbezüglich aber vor vielen administrativen und rechtlichen Hürden.

September 23, 2021

Global Mobility Trends 2021 : Hybrid working is becoming a popular way of working

They have suddenly appeared and are now widely present in many companies. But what do the new forms of work such as "hybrid work", "virtual assignments" or "workation" actually mean?

Hybrid Work: Employees work both in the home office and in the employer's office. "Hybrid teams" work either on the same days in the office or in the home office, or also opposite in location to make maximum use of office space or to keep the best possible distance from each other.

Remote Work: The definition of "remote work" goes beyond the actual work in the home office at the place of residence. Remote work can (but does not have to) take place at foreign destinations. Employers often limit remote work to the domestic territory to avoid difficulties regarding social security, taxes, work permits, and possible permanent establishments.

Virtual Assignments: In virtual assignments, the employee temporarily takes a new job abroad for the same employer, but the employee does not move abroad. He or she performs the new activity almost exclusively "virtually," i.e., with the help of the appropriate IT infrastructure at his or her previous place of residence or work.

Workation: Working at vacation locations at the request of the employee is also called "workation". While many employers would like to accommodate this request, at least temporarily, they face many administrative and legal hurdles in this regard.

