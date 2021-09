ARTICLE

In dieser Woche / In this weeks issue

Südkorea - South Korea

USA - USA

Nigeria - Nigeria

NEU - NEW - Global Mobility Trends 2021

(Shadow)Payroll-Herausforderung beiderSteuer&Sozialversicherungs-Compliance

15.September2021

von9:00-12:00Uhr

Im Rahmen von Mitarbeitereinsätzen ist die Payrollabteilung ebenfalls immer involviert. Für die Payrollabteilung führt dies zu einer Reihe von Herausforderungen, damit die Abrechnung zum einen die getroffenen Vereinbarungen mit dem Mitarbeiter richtig erfasst sowie auch die steuerliche und sozialversicherungsrechtlichen Regeln im Ursprungs- und Einsatzland richtig abbildet. In diesem Seminar werden wir u.a. die folgenden Aspekte besprechen:

Sozialversicherungsrechtliche Regelungen

Regelungen des massgebenden Lohnes

Beurteilung von Entsendungszulagen

Auswirkungen der Erstattung von Spesen

Richtiges Lesen von ausländischen Lohnabrechnungen

Tax Equalization

Quellensteuerabrechnung

Prozess der Administration bei Entsendungen

Richtige Vorbereitung für die AHV-Revision

Als Teilnehmer dieses Seminars können Sie uns vorab Ihre Fragen zusenden, welche wir dann im Rahmen des Seminars beantworten werden: seminar@convinus.com

Südkorea / 02. September 2021

Verlängerung der Sondersteuerregeln für ausländische Arbeitskräfte

Die Kosten einer Entsendung werden massgeblich durch die Steuersätze sowie allfällige Sondersteuerregelungen im Einsatzland beeinflusst. In Südkorea gibt es bereits seit einigen Jahren die Möglichkeit, für bestimmte ausländische Arbeitskräfte einen Pauschalsteuersatz anzuwenden.

Um sich hierfür zu qualifizieren, muss ein Mitarbeiter einen Bachelor-Abschluss oder einen höheren Abschluss in den Natur- oder Ingenieurswissenschaften oder im medizinischen Bereich haben. Weiterhin müssen mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Forschung, Entwicklung oder Technologie vorgewiesen werden können.

Der günstigere Pauschalsteuersatz beläuft sich auf insgesamt 20.9% und kann ab dem ersten Jahr der Erwerbstätigkeit in Südkorea für 5 aufeinanderfolgende Steuerjahre angewendet werden. Der Antragszeitraum für die Anwendung des Pauschalsteuersatzes soll nun bis zum 31. Dezember 2023 verlängert werden.

Bei der Auswahl der geeigneten Mitarbeiter sowie der Berechnung der Kosten und des Budgets für internationale Entsendungen nach Südkorea sollte diese Sondersteuerregel berücksichtigt werden.

South Korea / September 2, 2021

Extension of special tax rules for foreign workers

The costs of an assignment are significantly influenced by the tax rates and special tax regulations in the country of assignment. In South Korea, it has been possible for several years already to apply a flat tax rate for certain foreign workers.

To qualify for this, an employee must have a bachelor's degree or higher degree in science, engineering, or medicine. Further, at least 5 years of professional experience in research, development or technology must be demonstrated.

The more favorable flat tax rate results in a total of 20.9% and can be applied for 5 consecutive tax years starting from the first year of employment in South Korea. The application period for the flat tax rate is now to be extended until December 31, 2023.

This special tax rule should be taken into account when selecting suitable employees and calculating the costs and budget for international assignments to South Korea.

USA / 02. September 2021

Impfpflicht für Green Card Bewerber

Das Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten («CDC») fordert per 1. Oktober 2021 von allen Gesuchstellern für eine amerikanische Green Card, sich einer Covid-19-Impfung zu unterziehen. Es werden alle Einwanderer einen medizinischen Test absolvieren müssen, bei dem unter anderem auch die Impfung gegen Covid-19 überprüft wird.

Die Impfvorschrift gilt sowohl für Gesuchsteller, die in den USA eine Green Card beantragen als auch für Gesuchsteller, die ein solches Gesuch bei US-Botschaften und US-Konsulaten stellen. Wenn der Gesuchsteller nicht gegen Covid-19 geimpft ist, darf der untersuchende Arzt den Gesuchsteller impfen. Der medizinische Test gilt aber erst als abgeschlossen, wenn die Covid-19- Impfung vollständig verabreicht wurde (beide Dosen). Von der Impfpflicht können folgende Personengruppen ausgenommen werden:

Allgemeine Unmöglichkeit der Impfung aus altersbedingten Gründen, da der Gesuchsteller jünger als die niedrigste Altersgrenze für verfügbare Impfstoffe ist. Der untersuchende Arzt kann den Betroffenen in eigener Kompetenz von der Impfpflicht befreien.

Verzichterklärung aufgrund religiöser oder moralischer Überzeugung: Diese müsste bei der US-Einwanderungsbehörde (USCIS) eingereicht werden. Die USCIS entscheidet über die Befreiung.

Genesene: Bei genesenen Gesuchstellern besteht noch keine Grundlage, sie von der Impfung zu befreien, da wissenschaftlich noch nicht bewiesen wurde, dass sie gegen eine erneute Infektion geschützt sind. Daher rät die CDC, keine Befreiung von der Impfpflicht bei Genesenen zuzulassen.

USA / September 2, 2021

Mandatory vaccination for green card applicants

The United States Department of Health Care and Social Services ("CDC") will require all U.S. green card applicants to undergo COVID-19 vaccination as of October 1, 2021. All immigrants will be required to pass a medical test that will include a check for COVID-19 vaccination.

The vaccination requirement applies both to applicants applying for a green card in the U.S. and to applicants submitting such an application to U.S. embassies and U.S. consulates. If the applicant has not been vaccinated against COVID19, the examining physician may vaccinate the applicant. However, the medical test is not considered complete until the COVID-19 vaccination has been fully administered (both doses)

The following groups of individuals may be exempt from the vaccination requirement:

General inability to be vaccinated for agerelated reasons because the applicant is younger than the lowest age limit for available vaccines. The examining physician may exempt the individual from the vaccination requirement on his or her own authority.

Waiver based on religious or moral conviction: This would need to be filed with the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). The USCIS will make a determination on the waiver.

Recovered: For recovered applicants, there is not yet a basis to exempt them from vaccination because it has not been scientifically proven that they are protected against reinfection. Therefore, CDC advises not to allow exemption from vaccination for convalescents.

Nigeria / 02. September 2021

Covid-19 Einreisebestimmungen

Im Allgemeinen benötigen alle Ausländer, die nach Nigeria reisen, ein gültiges Visum, das online auf dem Nigeria Immigration Portal beantragt und bei der zuständigen nigerianischen Botschaft in ihrem Wohnsitzland eingeholt werden kann. Vor der Einreise nach Nigeria müssen sich alle Reisenden ausserdem online auf dem Nigeria International Travel Portal registrieren und eine Gesundheitserklärung / ein Selbstauskunftsformular ausfüllen.

Vor dem Einsteigen in ein Flugzeug nach Nigeria müssen Passagiere einen negativen Covid-19 PCR-Test vorweisen, der innerhalb von 72 Stunden vor dem Abflug durchgeführt wurde. Kinder unter 10 Jahren sind von der Vorlage eines negativen Covid-19 PCR-Testergebnisses befreit. Zudem ist eine Reiseerlaubnisbescheinigung (QR-Code), die vom internationalen Reiseportal Nigerias nach dem Ausfüllen des Gesundheitsfragebogens generiert wird, erforderlich.

Ohne ein gültiges Visum (falls erforderlich), einen negativen Covid-19 PCR-Test und eine Reiseerlaubnisbescheinigung dürfen Passagiere nicht nach Nigeria fliegen. Fluggesellschaften, die Passagiere ohne die erforderlichen Dokumente nach Nigeria fliegen, riskieren Geldstrafen von bis zu 3'500 USD (ca. 3'200 CHF) pro Person.

Die Vollständigkeit der Reisedokumente wird auch von anderen Ländern wie Grossbritannien oder China verlangt. Um hohe Bussgelder zu vermeiden, sind viele Fluggesellschaften deutlich formalistischer geworden und lassen Passagiere nicht an Bord, wenn sie nicht alle erforderlichen Dokumente vorlegen können. Aus diesem Grund empfehlen wir allen Reisenden, sich vorab bei den jeweiligen Fluggesellschaften und Behörden über die Einsteige-, Reise- und Einreisebestimmungen zu informieren.

Nigeria / September 2, 2021

COVID-19 Entry Requirements

In general, all foreigners traveling to Nigeria require a valid visa, which can be applied for online at the Nigeria Immigration Portal and obtained from the appropriate Nigerian Embassy in their country of residence. Before entering Nigeria, all travelers must also register online at the Nigeria International Travel Portal and complete a health declaration / self-disclosure form.

Prior to boarding an aircraft to Nigeria, passengers must present a negative COVID-19 PCR test conducted within 72 hours prior to departure. Children under the age of 10 are exempt from presenting a negative COVID-19 PCR test result. In addition, a travel authorization certificate (QR code) generated by Nigeria's international travel portal after completion of the health questionnaire is required.

Passengers are not allowed to fly to Nigeria without a valid visa (if required), a negative COVID-19 PCR test and a travel authorization certificate. Airlines flying passengers to Nigeria without the required documents risk fines of up to USD 3,500 (approx. CHF 3,200) per person.

The completeness of travel documents is also required by other countries such as Great Britain or China. To avoid high fines, many airlines have become much more formalistic and do not allow passengers on board if they cannot present all required documents. For this reason, we recommend all travelers to check in advance with the respective airlines and authorities about boarding, travel, and entry requirements.

02. September 2021

Global Mobility Trends 2021: Verändertes Mobilitätsverhalten von Arbeitnehmern stellt neue Herausforderung an die Compliance von Unternehmen

Die Mobilität von Arbeitnehmern hat in den letzten Jahren einen deutlichen Wandel erfahren. So ist es heute keine Besonderheit mehr, wenn Teammitglieder in verschiedenen Ländern ansässig sind und ihre Arbeit virtuell verrichten bzw. häufig auf internationalen Geschäftsreisen sind. Die zunehmende grenzüberschreitende Mobilität von Mitarbeitern und auch das veränderte Reiseverhalten von Arbeitnehmern stellt die Personal-, Steuer- und Payroll- Abteilungen vor neue Herausforderungen, denen noch längst nicht alle Unternehmen gewachsen sind.

Die meisten Unternehmen dürften jedoch zustimmen, dass Compliance in Bezug auf internationale Reise- und Arbeitstätigkeiten ihrer Mitarbeiter immer wichtiger wird. Schliesslich können durch unbedachte berufsbezogene Auslandsaufenthalte von Mitarbeitern weitreichende steuerliche und/ oder sozialversicherungsrechtliche Problematiken entstehen. Stellvertretend seien hier nur das Betriebsstättenrisiko oder der Wechsel der Sozialversicherungsunterstellung genannt.

Das richtige Monitoring von Geschäftsreisen und die damit verbunden administrativen Schritte in Bezug auf Arbeitsbewilligungen, Meldeverfahren, steuerliche Aspekte, sozialversicherungsrechtliche Themen und dergleichen mehr, stellen Unternehmen derzeit vor sich stetig verändernde Herausforderungen. Diese müssen von den Unternehmen aufgegriffen und adäquat umgesetzt werden, um eine nachhaltige Compliance zu gewährleisten.

September 2, 2021

Global Mobility Trends 2021: Changing mobility behavior of employees poses new challenge to corporate compliance

The mobility of employees has undergone a significant change in recent years. Today, it is no longer unusual for team members to be based in different countries and to perform their work virtually or to be on frequent international business trips. The increasing cross-border mobility of employees and the changed travel behavior of employees pose new challenges for HR, tax, and payroll departments, which not all companies are up to yet by any means.

However, most companies would probably agree that compliance regarding international business travel and work activities of their employees is becoming increasingly important. After all, ill-considered work-related stays abroad by employees can give rise to far-reaching tax and/or social security problems. Representative examples are the permanent establishment risk or the change of social security status.

The correct monitoring of business trips and the associated administrative steps regarding work permits, registration procedures, tax aspects, social security issues and the like are currently presenting companies with constantly changing challenges. These must be addressed by companies and implemented adequately to ensure sustainable compliance.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.