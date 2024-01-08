نظراً لموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط، تمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يجعلها تحتل مكانة مرموقة بين أعلى الدول الإفريقية من حيث الاحتياطيات. وتقدر احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 58.5 تريليون قدم مكعب. وهذه الثروة من الموارد الطبيعية تجعل لمصر دور محوري في سوق الطاقة العالمية، مما يجذب جذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الغاز الطبيعي، هذا بجانب الإصلاحات القانونية والتنظيمية الأخيرة في مصر التي عكست مدى التفاني لجذب وتأمين الاستثمارات في الغاز الطبيعي.

نظرة عامة عن النظام القانوني:

يخضع النظام القانوني للغاز الطبيعي في مصر لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتعديلاتهما اللاحقة والقرارات الوزارية، وتشكل هذه القوانين واللوائح حجر الزاوية في الهيكل القانوني، حيث تحدد شروط المشاركة والحقوق والمسؤوليات لجميع الأطراف المشاركة في صناعة الغاز الطبيعي.

قوانين الاستثمار:

يعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بمثابة قانون تأسيسي يوفر بيئة مواتية للاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الغاز الطبيعي. تشمل الأقسام البارزة في القانون المتعلقة باستثمارات الغاز الطبيعي ما يلي:

المادة 11 (الضمانات والحوافز): تحدد هذه المادة الضمانات العامة للمستثمرين بما في ذلك الحماية من المصادرة والتأميم. كما يضمن حرية تحويل الأرباح والحق في الخروج من المشاريع.

تحدد هذه المادة الضمانات العامة للمستثمرين بما في ذلك الحماية من المصادرة والتأميم. كما يضمن حرية تحويل الأرباح والحق في الخروج من المشاريع. المادة 12 (الرسوم الجمركية والحوافز الضريبية): تحدد الخطوط الرئيسية لتخفيض الرسوم الجمركية والحوافز الضريبية للمشروعات الاستثمارية، خاصة المساهمة في الغاز الطبيعي في مصر.

تحدد الخطوط الرئيسية لتخفيض الرسوم الجمركية والحوافز الضريبية للمشروعات الاستثمارية، خاصة المساهمة في الغاز الطبيعي في مصر. المادة 19 (تخصيص الأراضي): تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الحيوية لأنشطة التنقيب والاستخراج في قطاع الغاز الطبيعي.

الغاز الطبيعي في مصر – الحوافز:

إدراكًا من الحكومة المصرية لمدى الاهمية الإستراتيجية لقطاع الغاز الطبيعي، قدمت حوافز معينة ضمن أطر تنظيمية مختلفة:

اتفاقيات تقاسم الإنتاج (التي ينظمها قانون النفط والغاز): يوفر النموذج المصري لاتفاقيات تقاسم الإنتاج نهجاً متوازناً وملائماً للمستثمرين، ويُسمح للمستثمرين باسترداد تكاليف الاستكشاف والإنتاج، مع تقاسم الأرباح مع الحكومة بموجب شروط متفق عليها..

يوفر النموذج المصري لاتفاقيات تقاسم الإنتاج نهجاً متوازناً وملائماً للمستثمرين، ويُسمح للمستثمرين باسترداد تكاليف الاستكشاف والإنتاج، مع تقاسم الأرباح مع الحكومة بموجب شروط متفق عليها.. الموافقات السريعة (القرارات الوزارية): تستفيد مشاريع الغاز الطبيعي الاستراتيجية من عمليات الموافقة المبسطة، مما يسمح ببداية أسرع لأنشطة الاستكشاف والإنتاج.

تستفيد مشاريع الغاز الطبيعي الاستراتيجية من عمليات الموافقة المبسطة، مما يسمح ببداية أسرع لأنشطة الاستكشاف والإنتاج. دعم تطوير البنية التحتية (قرارات وزارية مختلفة): تقدم الحكومة في كثير من الأحيان حوافز أو دعمًا لتطوير البنية التحتية الحيوية، مثل خطوط الأنابيب ومرافق التسييل، الضرورية، لصناعة الغاز الطبيعي.

التحديات والاعتبارات:

بينما يتم تصميم الإطار القانوني والتنظيمي ليكون جاذبًا للمستثمرين، إلا أن التحديات مثل العمليات البيروقراطية والتغييرات التنظيمية وتقلبات السوق لا تزال قائمة، مما يحتاج معه المستثمرون إلى بذل العناية الواجبة والبقاء مرنين في التعامل مع النظام القانوني والاقتصادي الديناميكي، ومع ذلك، فإن طلب الدعم المهني من المحامين والمتخصصين في الضرائب والمستشارين الماليين لدى اندرسن مصر يعد وسيلة فعالة ومباشرة لتخفيف أي مخاطر مرتبطة بعدم الاستقرار والتقلبات التنظيمية.

في الختام:

وتشير الاحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي في مصر مع التزام الحكومة بخلق مناخ استثماري جذاب إلى مستقبل واعد لقطاع الغاز الطبيعي، الا ان النجاح في هذا القطاع لا يقتصر على فهم الإطار القانوني والحوافز فحسب، بل يتطلب أيضًا اتباع نهج استراتيجي للتغلب على التعقيدات والاستفادة من الفرص التي توفرها صناعة الغاز الطبيعي في مصر.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.