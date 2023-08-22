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介绍

根据越南总理"批准2021-2030年国家电力发展规划和2050年愿景"的第500/QD-TTg号决定（又名 PDP VIII），2030年后不再批准新建燃煤火电厂，2035年后也不再批准新的液化天然气（LNG）发电厂。目标是发展可再生能源发电厂，从而实现从 煤炭到生物质能和 氨能源的转变。对于采用 液化天然气的项目，目标是 在氢技术商业化且市场价格合适时转到氢燃料。

目前，越南从生物质和绿色氨中获取能源的能力有限;因此无法保证长期供应和稳定运行。此外，商业化规模生产绿色氨的成本非常高，这使得"以氨和生物质能替代煤炭能源"的道路漫长而不确定。

对于氢气，重大挑战是在极端温度下的储存费用高，满足产品纯度要求以及专用运输设备的成本费用。

因此，在不久的将来，为了确保国家电力供应安全，越南需要优先考虑并实现液化天然气电力采购和液化天然气发电厂的投资和发展。与此同时，PDP VIII包含到2030年电力来源构成的概要，其中液化天然气将占满足国内需求的发电厂总容量的14.9%。

液化天然气被公认为煤炭的"桥梁燃料"。它对电力供应能力产生重大的积极影响，并将帮助越南到2050年实现其净零目标。

本文目的是提供将越南任何一个燃煤火电厂转换为液化天然气发电厂的标记，重点关注与建造新的液化天然气发电厂相比，利用现有基础设施的主要优势。

开发新的液化天然气电力基础设施问题

根据2023 年 5 月举行的第三届越南清洁能源论坛，它的主题是"越南天然气和风力发电基础设施的发展"。在部署新的液化天然气基础设施方面提出了一些障碍和挑战：

昂贵的基础设施：为了进口和储存足够数量的液化天然气，所需的基础设施是一个复杂的"燃料链"，从上游开始，从中游和下游开始，包括通过港口、仓库、管道、再气化系统和发电厂。

投资和开发 新的液化天然气发电厂 将涉及长期的土地清理和移交，然后了解和创建不同形式的支持机制，包括防火和消防设计。此外，液化天然气发电厂需要具有较大的容量，以优化成本并确保经济和财务效率。例如港口能容纳大型船舶（>150,000m 3）。1

电价压力：购买现货液化天然气价格高和波动将成为与EVN签署购电协议（ PPA）的障碍。长期供应合同可以克服这个问题。但最终，EVN作为国有企业，会对价格非常敏感。

到目前为止，液化天然气发电厂还没有发电价格框架。此外，液化天然气预计将占发电结构的近15%。同样，长期供应合同可以帮助稳定价格。

目前，由于上述原因，许多液化天然气发电项目，如仁泽3、4、协福、薄寮、隆安1、2都面临着与资本安排、购电协议谈判、天然气买卖合同（GSA）谈判有关的挑战。

无功率输出承诺 ：购电协议的谈判很困难。发电厂需要承诺以商定的价格长期购买电力。这支持了他们的长期融资。然而，EVN只想根据其实际需求购买电力。必须满足这两种不同的需求。

：购电协议的谈判很困难。发电厂需要承诺以商定的价格长期购买电力。这支持了他们的长期融资。然而，EVN只想根据其实际需求购买电力。必须满足这两种不同的需求。 技术标准和法规：越南没有关于LNG接收站或储存的设计、建造、运输、运营和维护的技术标准或法规。

最重要的是，政府应就其需求提供明确的指导，并这样做，以便问题能够围绕这些需求进行规划。然后，政府和电力生产商可以协调利益并分担风险，这在有效的购电协议中是非常必要的。

国会常务委员会目前正在评估这些问题。他们的目标是实施液化天然气电力基础设施的政策。

将燃煤电厂转换为液化天然气发电厂

与燃煤电厂相比，液化天然气工厂有几个主要优势。液化天然气工厂结构紧凑，规模较小。管道取代了巨大的煤场; 周围环境中不积聚固体废物; 不需要除尘器，因此更环保、更清洁。采购更可靠，液化天然气项目融资比煤炭项目融资容易得多。

国际经验

根据美国能源情报署的数据，在2011年至2019年期间，美国将其103座燃煤电厂转换为天然气发电厂。用于转换的两种不同方法是：淘汰现有的燃煤电厂并用新的天然气联合循环（ NGCC）工厂取而代之，或将燃煤蒸汽厂的锅炉转换为燃烧其他类型的燃料，即天然气。

在这103座燃煤电厂中，有17座采用了第一种方法，用新的NGCC电厂取代了旧电厂。这将总发电量从7.9MW增加到15.3MW。这一增长是由于先进的涡轮机技术。其他86家工厂将锅炉转换为天然气，占发电量14.3MW。在后来的一些转换中，燃煤能力得以维持，以使工厂能够燃烧任何被认为最有效的燃料。 2

越南的情况

协福发电厂已获准将燃料从燃料油（ FO）转换为液化天然气。转换将根据对基本设计、技术设计、环境影响、防火、连接以及技术和设备投资和建设的可行性评估，分不同阶段进行。该发电厂位于胡志明市的协福工业区，这是该市最大的工业园区。它拥有战略位置，完整的基础设施，可轻松连接到高速公路，三个海港和国际机场。这些情况为向工厂供应液化天然气提供了许多优势。

在另一起案件中，清化省人民委员会已向总理发出书面请求，要求其审议并批准清化省共城火力发电厂将煤炭燃料转换为液化天然气燃料。该工厂的改造将涉及增加联合循环燃气轮机技术。此外，该工厂将具有义山深水港的优势，该港口拥有冷却海水供应的来源，以及义山经济区同步基础设施的优势。改造后，共城热电厂将使用进口液化天然气，消耗量为1.2至1.5百万吨/年; 转换后将工厂的容量从600 MW增加到1,500 MW。

如果共城项目获得国家批准，它可以作为目前转型过程中落后的其余4个项目的模型：南定I，广三，永新III和松后II热电厂。

根据越南石油学会的报告《越南加快实施天然气项目有效开发国内资源的现状及对策

》，为确保能源安全，LNG发电厂必须与海上天然气项目的LNG生产同步运行。预计越南将加速其国内天然气开采，并减少对进口液化天然气的依赖。 3 最近，越南在B区（平顺），蓝鲸（岘港）和Ken Bau（广治）发现了大量的天然气储量。

当这3个地区全面投入运营时，可以更好地评估其可以支持的发电厂的规模。目前，预期的B区天然气将进入O Mon I，II，III，IV火力发电厂。蓝鲸天然气将进入广义的三座火力发电厂和广南的两家工厂。当Ken Bau天然气储量的商业价值得到确认后，可以在广治和顺化开发其他使用Ken Bau天然气的工厂（预计2031-2035年）。

必须彻底分析成本优势，以评估将现有/老化的燃煤电厂转换为液化天然气发电厂的可行性，同时考虑到：工厂的年龄，位置的便利性，液化天然气源输入，扩展和转换能力。

结论

在能源路线图中，越南认为液化天然气是一种"桥梁燃料"; 这将有助于确保国家电力供应能力，直到可再生能源以适当的价格广泛商业化。

政府有几个关键目标：电力供应安全、更清洁的环境和节约成本。将燃煤电厂转换为液化天然气发电厂有助于实现这些目标。

目前的主要问题在于开发新液化天然气项目的监管和成本。

Footnotes

1. https://vietnamenergy.vn/3rd-vietnam-clean-energy-forum-on-development-of-the-gas-and-wind-power-infrastructure-30759.html

2. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=44636 。

3. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.11-04

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