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Vietnam: 越南燃煤和燃气轮机发电厂的新标准 及 过渡性项目定价

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A．燃煤和燃气轮机发电厂的新标准

从 2023 年 7 月 15 日起，将不再允许建设无法达到特定能效率的新燃煤和燃气轮机发 电厂。 每个发电机组的最低效率必须超过总理于 2023 年 5 月 24 日签发第 14/2023/QD-TTg 号决定（"第 14 号决定"）中规定的最低效率。

根据技术和容量的不同，最低效率可能会有所不同。以下是第 14 号决定规定的最低效率：

序号 发电机组 最低效率 （%） I. 燃煤电厂 1 容量≥ 50 MW 和 < 150 MW 34 2 容量≥ 150 MW 和 < 300 MW 38 3 容量≥ 300 MW 和 < 600 MW 39 4 容量≥ 600 MW 和 < 800 MW 41 5 容量 ≥ 800 MW 43 II. 简单循环燃气轮机 1 容量≥ 100 MW 和 < 150 MW 33 2 容量≥ 150 MW 和 < 200 MW 34 3 容量≥ 200 MW 和 < 300 MW 37 4 容量 ≥ 300 MW 39 III。 联合循环燃气轮机 1 容量≥ 100 MW 和 < 150 MW 49.5 2 容量≥ 150 MW 和 < 200 MW 51.0 3 容量≥ 200 MW 和 < 300 MW 55.5 4 容量 ≥ 300 MW 58.5



为了满足以上标准，新建燃煤电厂和新建燃气轮机电厂在建造新电厂时必须安装节能设 备。

此要求不适用于现有发电厂。

B. 更新过渡性项目定价

由于 Covid 和其他原因，几个太阳能和风能项目（约 85 个项目）未能在 COD1 截止日期前 完成（"过渡性项目"）。因此，此过渡性项目没有资格享受与 EVN 签署的购电协议中规 定的上网电价补贴政策。

2023 年，工业和贸易部（" MOIT"）发布了多项新法规（第 15 号通知2 ，第 21 号决定3 和 第 01 号通知4 ）。其包含不利于过渡性项目的条款：（i）过渡性项目产生的电力 EVN 以 上限价格较低购买;（ii）这些过渡性项目的电价必须是固定的，并且只能以越南盾（非 美元）计价;（iii）根据第 21 号决定，每种过渡项目的上限电价（不包括增值税）如下：

不。 类型 天花板价格

（越南盾5 /千瓦时） 1 地面太阳能发电厂 1,184.90 2 浮动太阳能发电厂 1,508.27 3 陆地风力发电厂 1,587.12 4 海上风力发电厂 1,815.95



由于此上限价格低于之前太阳能和风能项目的补贴电价，许多过渡性项目的投资业主不愿 意接受上限价格。23 个过渡性项目投资业主已向总理提交了一份立场文件，要求政府指 示财政部修改第 15 号通知和第 21 号决定。

2023 年 5 月 17 日，政府办公厅发布了一份通知（第 182 号通知），其中包含副总理的指 示。 副总理已紧急要求财政部：（1）修改第 15 号通知和第 21 号决定;（2）研究类似于 BT6 运输项目的定价机制，同时考虑独立审计师的意见，并包括可再生能源开发商的合理 利润;（3）加快发放准备运营项目的发电许可证;（4）指示 EVN 与过渡性项目的投资业主 进行谈判，以（i）采用适用于上传到国家电网的电力量的临时价格;（ii）商定最终价格， 并按最终价格结算上传到国家电网的电量。

截至 5 月 31 日，EVN 和过渡性项目的 40 个投资业主已达成协议。 目前，这些过渡性项目 将适用临时价格（相当于第 21 号决定中规定的最高价格的 50%）。7 EVN 和这些过渡性项目 的投资业主将继续谈判，以商定最终价格。

Footnotes

1. COD 是"商业运行日期"的缩写。

2. 2022 年 10 月 3 日 MOIT 第 05/2022/TT-BCT 号通知（"第 15 号通知"）。

3. 2023 年 1 月 7 日 MOIT 第 21/QD-BCT 号决定（"第 21 号决定"）。

4. 2023 年 1 月 19 日 MOIT 第 01/2023/TT-BCT 号通知（"01 号通知"）。

5. 1 美元=23,500 越南盾。

6. BT 是"建设-移交"的缩写。

7. 见上表。

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