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Шаймерден Чиканаев написал работу на тему "На пути к Общему рынку газа: Реформа и интеграция внутренних природных газовых рынков Евразийского экономического союза". Данная работа была опубликована журналом Oil, Gas & Energy Law и доступна на ogel.org

В статье Шаймердена рассматривается прогресс, достигнутый Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в разработке и внедрении общего газового рынка, и рассматривается различное отношение России и Казахстана к реформированию своих внутренних газовых рынков, а также влияние таких реформ на энергетическую безопасность и энергетический переход в этом регионе, особенно в контексте глобального энергетического кризиса, вызванного войной в Украине.

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