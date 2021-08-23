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Формирование тарифа

Настоящие основные направления тарифной политики в электроэнергетической отрасли Узбекистана на период до 2030 года определяют практические механизмы реализации государственной политики регулирования ценообразования на электроэнергию с учетом стратегических задач по устойчивому энергообеспечению населения и дальнейшего развития энергетической инфраструктуры.

Основные направления тарифной политики разработаны с целью обеспечения электроэнергетической безопасности, с учетом расширения, модернизации и диверсификации генерирующих мощностей с доведением их до 20 тыс. МВт в период до 2030 года в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2018 года № ПП-3981 «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли».

В систему тарифов входят регулируемые тарифы и свободные (нерегулируемые) тарифы.

К регулируемым тарифам относятся:

тарифы на электрическую и тепловую энергию, производимую генерирующими организациями;

наценка на услуги по распределению и сбыту электроэнергии, применяемая распределительными организациями;

тарифы на электроэнергию для различных групп потребителей, определяемых в соответствии с Правилами пользования электрической энергией, утвержденными постановлением Кабинета Министров от 12 января 2018 г. № 22.

К свободным (нерегулируемым) тарифам на электроэнергию относятся тарифы на электроэнергию, приобретаемую и реализуемую по международным договорам, в том числе межгосударственные транзиты по национальным сетям.

Регулирование тарифов основывается на обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции и услуг, доходов и расходов, а также задействованных активов по производству электрической и тепловой энергии, передаче, а также распределению и сбыту электроэнергии.

Организации, осуществляющие регулируемую деятельность, обязаны вести раздельный учет по следующим видам деятельности:

производство электроэнергии;

производство тепловой энергии;

передача электроэнергии по магистральным электрическим сетям;

распределение и сбыт электроэнергии конечным потребителям.

При установлении регулируемых тарифов не допускается повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности.

При регулировании тарифов устанавливаются фиксированные размеры тарифов на единицу продукции и услуг.

Регулируемые тарифы рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, и расчетного объема производства соответствующего вида продукции и услуг за период регулирования.

При этом регулируемые тарифы (наценки) определяются делением необходимой валовой выручки на расчетный объем производства по следующей формуле:

Тариф по солнечной энергетике

Тарифы на электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии, определяются на основе конкурсных торгов.

При формировании тарифов на электрическую энергию для конечных потребителей учитываются все расходы по закупке электрической энергии от всех источников производства, в том числе из возобновляемых источников энергии.

Регулирование проектов ВИЭ и привлечение частных инвесторов

Государственное управление в области использования возобновляемых источников энергии осуществляется Кабинетом Министров, Министерством Энергетики в области использования возобновляемых источников энергии, а также Национальными и Региональными Электрическими сетями.

Кабинет Министров также обеспечивает реализацию единой государственной политики в области государственно-частного партнерства.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется органами государственного управления, в частности Министерством инвестиций и внешней торговли, а также недавно созданным агентством стратегического развития в целях осуществления инвестиционной политики, обеспечивающей выполнение государственных задач социально-экономического развития Республики Узбекистан и ее территорий, повышения эффективности инвестиций, обеспечения безопасных условий для вложений в различные инвестиционные объекты на территории Республики Узбекистан.

Министерство Энергетики в свою очередь:

реализует единую государственную политику в области использования возобновляемых источников энергии;

разрабатывает и реализует государственные и иные программы в области использования возобновляемых источников энергии;

координирует деятельность органов государственного и хозяйственного управления в области использования возобновляемых источников энергии;

разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий технические регламенты, нормы и правила в области использования возобновляемых источников энергии;

осуществляет мониторинг за реализацией государственных и иных программ в области использования возобновляемых источников энергии;

вносит предложения в Кабинет Министров Республики Узбекистан по вопросам государственной поддержки производителей энергии из возобновляемых источников энергии, а также производителей установок возобновляемых источников энергии, по ценовой и тарифной политике на рынке энергии, производимой из возобновляемых источников энергии;

ведет государственный учет ресурсов возобновляемых источников энергии, энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и установок возобновляемых источников энергии;

содействует внедрению инновационных технологий, научно-технических разработок в области использования возобновляемых источников энергии;

осуществляет меры по повышению инвестиционной привлекательности использования возобновляемых источников энергии на основе развития государственно-частного партнерства, совершенствования ценовой и тарифной политики, стимулирующей формирование благоприятной конкурентной и деловой среды на рынке энергии, производимой из возобновляемых источников энергии;

Единый закупщик электроэнергии – Национальные электрические сети:

участвуют в разработке и реализации государственных и иных программ в области использования возобновляемых источников энергии;

разрабатывают, утверждают и реализуют территориальные программы в области использования возобновляемых источников энергии;

содействуют созданию и внедрению современных энергоэффективных, энергосберегающих и инновационных технологий в области использования возобновляемых источников энергии, организации производства установок возобновляемых источников энергии;

взаимодействуют с производителями энергии из возобновляемых источников энергии и производителями установок возобновляемых источников энергии;

принимают решения о предоставлении земельных участков для размещения установок возобновляемых источников энергии.

Соглашение на покупку электроэнергии (PPA)

Снижение рисков особенно важно в проектах по возобновляемым источникам энергии из-за их высокой потребности в капитале. Финансовые инструменты снижения рисков, сопровождаемые разумной политикой, могут снизить финансовые затраты на инвестиции в возобновляемые источники энергии и помочь привлечь капитал в масштабах.

Узбекистан провел свой первый аукцион по конкретным солнечным площадкам в 2018-19 годах при содействии IFC, члена Группы Всемирного банка, в структурировании и внедрении.

PPA — это договорное соглашение между гарантированным покупателем энергии и генератором альтернативной энергии (продавцом).

На сегодняшний день не существует стандартной формы договора купли-продажи электроэнергии (PPA). Тем не менее, ожидается, что PPA будет разработан и утвержден Министерством энергетики в ближайшем будущем.

Основные риски:

Валютный риск возникает в ситуациях, когда доход проекта выражен в одной валюте, а платежи по кредиту-в другой. Для проектов в области возобновляемых источников энергии несоответствие между валютой финансирования (твердой) и валютой поступлений (местной) часто является проблемой для погашения задолженности. Из-за этих опасений некоторые разработчики транснациональных проектов будут подписывать контракт только в твердой валюте, чтобы оградить себя от валютного риска. Хотя это может устранить валютный риск, это также повышает риск неплатежей, если покупатель не может оплатить цену PPA в твердой валюте. Некоторые правительства берут на себя часть валютного риска, предлагая тарифы в долларах США, подлежащие оплате в местной валюте.

Технический риск при подключении объекта ВИЭ к сети, на который инвесторы должны обратить внимание: в PPA Продавец требует обеспечить ответственность за прием и передачу электроэнергии, произведенной объектами ВИЭ, и за диспетчеризацию мощностей объектов ВИЭ, включив в PPA определенные обязательства.

Льготы

Производители энергии из возобновляемых источников энергии освобождаются от уплаты налога на имущество за установки возобновляемых источников энергии и земельного налога по участкам, занятым этими установками (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), сроком на десять лет с момента ввода их в эксплуатацию

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