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Kazakhstan: УСЛУГА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ (РЫНОК МОЩНОСТИ)

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Рынок мощности был введен в 2019 году и направлен на привлечение инвестиций в электроэнергетику страны путем обеспечения возврата инвестиций в строительство новых и обновление, модернизацию, реконструкцию и расширение существующих электростанций.

Участниками рынка мощности являются: системный оператор (KEGOC), единый закупщик (РФЦ), оператор рынка централизованной торговли (КОРЭМ), энергопроизводящие организации и потребители рынка мощности, в том числе промышленные комплексы. 1

Как же воплощается в реальность механизм рынка мощности?

Рынок мощности функционирует на основе покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности. Данная услуга позволяет энергопроизводящим компаниям оказывать услугу РФЦ, по поддержанию готовности аттестованной в установленном порядке электрической мощности генерирующих установок к несению нагрузки.

Согласно Закону «Об электроэнергетике», существуют два вида индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию электрической мощности:

при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации - определяется по итогам аукционных торгов;

при вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций - определяется по итогам тендера, проведенного уполномоченным органом в лице Министерства энергетики, на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

Согласно действующим Правилам2 отбор проектов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации проводится путем организации и проведения аукционных торгов среди в порядке приоритетности:

площадок, включенных в план размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации и имеющих предварительные ТЭО; площадок действующих энергопроизводящих организаций; площадок, не имеющих предварительных ТЭО;

После проведения аукционных торгов, победитель подписывает договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности на срок, равный 15 годам с даты ее первой аттестации, по индивидуальному тарифу при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации.

Срок действия индивидуального тарифа (определенного по итогам аукционных торгов) не ограничен 7- летним сроком, применяемым для предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.

Для покрытия прогнозного спроса на электрическую мощность единый РФЦ осуществляет заключение договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности в порядке приоритетности:

с победителями тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций определяется по итогам проведенного тендера. Объем и сроки покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора устанавливаются Министерством энергетики; с победителями аукционных торгов. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, объем покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора определяются по итогам аукционных торгов; с действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объем и сроки покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора устанавливаются Министерством энергетики.

Индивидуальный тариф при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, объем и срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности победителя аукционных торгов могут подлежать корректировке в сторону уменьшения, так как прямо установлен запрет только в сторону увеличения.

На данный момент, несмотря на общий профицит электрической мощности, существует нехватка регулирующих (маневренных) мощностей, способных оперативно восполнять дефицит в энергосистеме. Для решения данной проблемы Министерством энергетики было решено провести аукционные торги на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации в декабре 2021 года.3 Предусматривается проведение аукционных торгов по следующим зонам Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан:

27.12.2021 год – в Южной зоне (Кызылординская область) строительство парогазовой установки с выдачей тепловой энергии с установленной электрической мощностью порядка 150-250 МВт; 28.12.2021 год – в Южной зоне (Туркестанская область) строительство парогазовой установки с установленной электрической мощностью порядка 250-350 МВт; 29.12.2021 год – в Южной и Северной зонах строительство газовой установки и (или) генерирующей установки, использующей гидродинамическую энергию воды с общей установленной электрической мощностью порядка 450-550 МВт.4

Footnotes

1 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 152 «Об утверждении Правил организации и функционирования рынка электрической мощности», пункт 3

2 Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 161 «Об утверждении Правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации», пункт 4

3 Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 161 «Об утверждении Правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации», пункт 5; подпункт 1) пункт 4

4 https://www.korem.kz/rus/press-centr/novosti_otrasli/?cid=0&rid=10109

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