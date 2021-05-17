Организация энергетического сектора

Казахстан является крупнейшей экономикой в Центральной Азии, где проживает более 18 миллионов человек. Как страна, богатая углем, нефтью, природным газом и ураном, экономика Казахстана по-прежнему сосредоточена на промышленном секторе, а также на добыче и переработке природных ресурсов. В Казахстане также имеется огромный потенциал возобновляемых источников энергии, в частности ветряных и малых гидроэлектростанций. Общее производство энергии в Казахстане более чем в два раза превышает спрос, поэтому в 2018 году Казахстан был девятым по величине экспортером угля в мире, девятым по экспорту сырой нефти, и двенадцатым по добыче природного газа.

Энергия составляет около 21% валового внутреннего продукта (ВВП) страны и примерно 62% ее экспорта. Интересно, что уголь составляет около половины энергобаланса Казахстана (50% в 2018 г.), за ним следуют нефть и природный газ (оба с долей 25%), тогда как доля природного газа в общем конечном потреблении (ОКП) в 2018 году составляла всего 13%.

Газ

Текущее состояние газовой отрасли Казахстана

Газовый сектор Казахстана имеет огромный потенциал, поскольку его общие доказанные запасы природного газа на конец 2019 года составляли 2,7 триллиона кубометров, что позволило Казахстану в 2018 году занять 12 место среди крупнейших экспортеров природного газа в мире. Большая часть запасов природного газа в Казахстане находится на месторождениях сырой нефти или конденсата, и поэтому 90% добываемого газа в Казахстане является попутным газом. Большая часть валовой добычи природного газа в Казахстане закачивается обратно (более 30% в 2019 году) для увеличения добычи нефти. В последние годы добыча природного газа в Казахстане (валовая добыча) медленно, но неуклонно увеличивается - с 19 миллиардов кубометров в 2009 году до 23,9 миллиардов кубометров в 2018 году. Многие эксперты ожидают, что добыча природного газа в Казахстане останется на прежнем уровне и даже сократится после 2025 года, поскольку в ближайшем будущем не ожидается привлечения новых прямых иностранных инвестиций в разведку и разработку новых газовых месторождений в Казахстане, если не будут устранены недостатки законодательной архитектуры текущей структуры газового рынка с целью повышения коммерческой ценности газа, как описано ниже.

Что касается потребления газа в регионе, то западная часть Казахстана является значительным потребителем газа, тогда как на севере и востоке экономики Казахстана работают преимущественно на угле. Юг Казахстана использует и газ, и уголь. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Однако, внутреннее потребление природного газа значительно увеличилось, с 10,1 млрд кубометров в 2009 году до 19 млрд кубометров в 2018 году, и ожидается, что видимое потребление природного газа в Казахстане будет расти в среднем примерно на 1,9% в год до 2040 года. Таким образом, конкуренция за доступные коммерческие объемы газа между внутренним потреблением и экспортом в Китай вскоре станет одной из основных проблем для Казахстана и потребует от казахстанского правительства сделать трудный выбор - либо продолжать отдавать приоритет внутреннему потреблению и при этом получить меньшую прибыль, чем полагается, либо выбрать более выгодный вариант экспорта ограниченных объемов газа, доступного для Китая за счет внутреннего потребления. Поэтому многие эксперты ожидают, что экспорт казахстанского газа в Китай, вероятно, сократится с 7-8 миллиардов кубометров для Китая и России в начале 2020-х годов, до менее половины от этого показателя в конце 2020-х годов.

Большая часть газа, поставляемого по трубопроводам Казахстана, потребляется для производства электроэнергии (50%), за которым следуют бытовые и коммерческие потребители (внутренний сектор) (36%) и промышленность (14%). В соответствии с национальной Концепцией перехода к зеленой экономике, принятой в 2013 году, в реализации программы газификации Казахстана и переход преимущественно от угольной энергетики к газу за последние пять лет удалось добиться значительных успехов.

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Originally published 18.02.2021.

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