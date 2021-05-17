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ТЕКУЩАЯ МОДЕЛЬ ГАЗОВОГО РЫНКА

Газовый сектор Казахстана обладает огромным потенциалом, так как извлекаемые запасы газа в Республике Казахстан утверждены на уровне 3,9 трлн м³, что составляет 1,7% от мировых запасов газа. Значительная часть ресурсов природного газа сосредоточена в Атырауской области (43%), в Мангистауской области (29%) и в Западно-Казахстанской области (19%) 1 . По данным Комитета по статистике Республики Казахстан, объем производства природного газа за 2018 год в натуральном выражении составил 55,5 млрд м³, за 2017 год–52,9 млрд м³, за 2016 год – 46,7 млрд м³. Производство природного газа за 2016-2018 годы увеличилось на 18,8% (на 8,8 млрд м³)2. Экспорт природного газа из Казахстана в январе 2019 года в натуральном выражении составил 3,1 млрд м³. При этом основными покупателями природного газа являются Китай, на который приходится 36% (1,1 млрд м³), Россия – 16% (888,1 млн м³) и Украина – 18% (566,9 млн м³)3 .

Казахстанский газовый рынок продолжает существовать на основе центрального управления и квазимонополистических принципов, при этом АО «КазМунайГаз» (КМГ) является государственной и вертикально интегрированной нефтегазовой компанией, которая доминирует в добыче, поставках и транспортировке газа через свои прямые и косвенные дочерние и внучатые предприятия. Услуги по транспортировке газа в Казахстане предоставляются дочерней компанией КМГ–АО «КазТрансГаз» (КТГ), которая представляет собой вертикально интегрированную холдинговую компанию, являющуюся оператором системы передачи/оператором системы распределения.

КТГ выступает в качестве так называемого «национального оператора», тогда как АО «Интергаз Центральная Азия» (дочерняя компания КТГ) действует в качестве так называемого «национального оператора магистрального газопровода». АО «КазТрансГаз Ай мак» (другая дочерняя компания КТГ) является оператором распределительной системы. КТГ, как национальный оператор, реализует установленное законом преимущественное право государства на покупку сырого газа и товарного газа у нефтяных компаний в Казахстане (т.е. большая часть газа, добываемого в Казахстане, является попутным газом, и, следовательно, добыча газа не является для них основным источником дохода) по цене ниже справедливой стоимости, что сдерживает производство товарного газа, а также препятствует его эффективному использованию потребителями 4 .

Таким образом, согласно текущей модели рынка газа в Казахстане, обычно применяется следующий порядок действий:

КТГ, как национальный оператор, осуществляет предусмотренное законом преимущественное право государства и покупает сырой газ или товарный газ у нефтяных компаний по цене, определяемой по формуле, установленной законодательством 5 .

. Затем КТГ 6 п р од ае т га з АО «КазТрансГаз Аймак» во все регионы Казахстана по регулируемым оптовым ценам, которые различны 7 для каждого региона Казахстана.

п р од ае т га з АО «КазТрансГаз Аймак» во все регионы Казахстана по регулируемым оптовым ценам, которые различны для каждого региона Казахстана. «КазТрансГаз Аймак»9 , в свою очередь, реализует газ населениюи другим потребителям по окончательным (т.е. розничным) ценам, которые регулируются9 Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее–«Казахстанский регулирующий орган»).

Реализуемая в настоящее время в Казахстане модель внутреннего рынка газа10 обычно именуется экспертами 11 как так называемая модель рынка газа «главного покупателя», характерными чертами которой являются (i) наличие единственного покупателя (т.е. КТГ в качестве «главного покупа теля»), (ii) очень слабая конкуренция 12 на рынке и (iii) высокие барьеры для входа новых игроков.

Втовремя как восновном благодаря высоким ценам на газ изначительной экспортной выручке до2019 года, используя текущую модель газового рынка, Казахстану удалось добиться значительных успехов13 в увеличении 14 добычи газа15, газификации 16 своих отдаленных районов, модернизации и строительстве магистральных газопроводов 17, что позволило КТГ не только объединить все газопроводы вКазахстане вединую газотранспортную систему18, ноидивер сифицировать экспортные рынки, «прорубив окно» в Китай.

На сегод н яшний день КТГ управляет более 19 тыс. км магистральных газопроводов и более 48 тыс. км газораспределительных сетей. Важно отметить, что более одной трети существующей протяженности магистральных трубопроводов было построено за последние 5 лет, т.е. в отличие от многих других стран бывшего СССР, Казахстан не только эксплуатирует магистральные газопроводы, унаследованные от СССР, но и строит новые.

До сих пор для Казахстана было важно поддерживать статускво с текущей моделью газового рынка, потому что таким образом КТГ могла покупать дешевый газ и использовать его для инвестирования в местную газораспределительную инфраструктуру и перекрестного субсидирования местного населения и отраслей промышленности за счет иностранных потребителей и казахстанских газодобывающих предприятий. Однако, «новая реальность» пандемии COVID-19 и надвигающийся официальный запуск общего рынка газа Евразийского экономического союза в 2025 году требуют срочных реформ на газовом рынке.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ТОЧЕЧНЫЕ РЕФОРМЫ

Уже является аксиомой мнение о том, что газовая отрасль Казахстана находится в состоянии стагнации, поскольку слишком долго находилась в тени казахстанской нефтяной отрасли19. Интересы КМГ как национальной нефтяной компании, до сих пор преобладали над часто конфликтующими интересами КТГ как национального газового оператора, что тормозило развитие газовой промышленности Казахстана. Но за последние 10 лет газовый сектор в Казахстане развивается быстрее и лучше, чем нефтяной20.

Ожидается, что 2020 год будет ужасным для КМГ и КТГ в связи с исчезновением спроса на нефть и газ в Китае и минимальными ценами. Скорее всего, с этого момента КТГ не следует надеяться на такой же уровня прибыли от экспорта газа, и, следовательно, это означает, что КТГ скоро вряд ли сможет нести дальше свое социальное бремя перекрестного субсидирования. Поэтому разумно ожидать возобновления горячих дискуссий между соответствующими заинтересованными сторонами по давно ожидаемым реформам внутреннего рынка газа Казахстана 21.

формирования газового рынка можно отметить радикальное предложение о полной либерализации рынка газа, включая дерегулирование оптовых цен на газ и разделение собственности КМГ и КТГ, что запретит сочетание видов деятельности: конкурентных (производство/поставка) и присущих естественной монополии (транспортировка по трубопроводу), в рамках одного субъекта (или группы субъектов). Без разделения собственности КМГ и КТГ, очевидно, будет трудно исправить один из самых больших недостатков существующей модели внутреннего газового рынка Казахстана – отсутствие цен на газ и тарифов на транспортировку газа, которые отражали бы затраты. Поэтому неудивительно, что наиболее спорным вопросом для предлагаемых реформ внутреннего рынка газа в Казахстане остается вопрос дерегулирования оптовых цен на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа22.

Проблема, однако, заключается в том, что правительство Казахстана еще не определило целевую модель внутреннего газового рынка и реформы, необходимы для этих целей. У различных заинтересованных сторон в Казахстане есть законные опасения, что любые радикальные и непродуманные меры по либерализации цен на газ могут поставить под угрозу национальный план по расширению газовых сетей и газификации отдаленных районов страны, а также могут привести к неконтролируемому росту тарифов на газ23 и даже к социальным волнениям.

Также неясно, возможно ли вообще создать нормально функционирующий общий рынок газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2025 году, как это предусмотрено в настоящее время, без предварительного устранения Казахстаном недостатков своего внутреннего газового рынка. Эти недостатки включают, в том числе, следующие недоработки действующей законодательной архитектуры казахстанского газового рынка:

Footnotes

1 См: Отчет KASE, стр.2. Доступно по ссылке: https://kase.kz/files/presentations/ru/KASE_OilGas_industry_2019.pdf

2 См: Отчет KASE, стр.3. Доступно по ссылке: https://kase.kz/files/presentations/ru/KASE_OilGas_industry_2019.pdf

3 См: Отчет KASE, стр.6. Доступно по ссылке: https://kase.kz/files/presentations/ru/KASE_OilGas_industry_2019.pdf

4 См.: Национальный энергетический отчет-2019 Ассоциации KAZENERGY. Глава 4. Рынок природного газа Казахстана и будущие проблемы газификации. Стр. 84. Доступно поссылке: https://www.kazenergy.com/upload/document/energy-report/NationalReport19_en.pdf

5 См.Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 ноября 2014 г. № 121 «Об утверждении Правил определения предельной цены сырого и товарного газа, закупаемого национальным оператором в рамках преимущественного права государства».

6 По состоянию на 2019 год КТГ является единственным поставщиком газа для розничных продавцов газа в Казахстане (т.е. оптовый рынок товарного газа в Казахстане монополизирован). Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/v-minekonomiki-rassmatrivayutrazdelenie-roznichnoj-realizacii-gaza-ottransportirovki

7 См. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № 196 «Об утверждении максимальных цен на оптовую продажу товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан»;

8 По состоянию на 2019 год «КазТрансГаз Аймак» занимает 95% рынка розничного газа в Казахстане (т.е. «КазТрансГаз Аймак» является де-факто монополистом). Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/v-minekonomikirassmatrivayut-razdelenie-roznichnojrealizacii-gaza-ot-transportirovki

9 См. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 36 «Об утверждении Правил ценообразования на социально значимых рынках».

10 Т.е. подходы, принципы и механизмы функционирования рынка.

11 Еремин С. В. Презентация «Общий газовый рынок Евразийского экономического союза: исходные предпосылки и перспективы формирования» на Международной конференции «Энергия Евразии: новые тенденции и перспективы», которая прошла в Москве 4 декабря 2015 года. Стр.5. Доступно по ссылке: https://docplayer.ru/27997453-Obshchiy-rynok-gazaevraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuzaishodnye-predposylki-i-perspektivyformirovaniya.html

12 Например, только две компании, а именно «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» и ТОО «Тенгизшевройл», производят 76% газа, добываемого в стране. Как упоминалось выше, оптовый рынок товарного газа в Казахстане монополизирован КТГ, в то время как «КазТрансГаз Аймак» занимает 95% рыночной доли на розничном рынке газа Казахстана.

13 Например, см. историю развития газового сектора в Казахстане по ссылке: https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31509377

14 Например, см. статистическую информацию по ссылке https://www.petroleumjournal.kz/index.php?p=article&aid1=111&aid2=585&id=1353&outlang=1

15 Интересно, что в Казахстане наблюдается устойчивый рост внутреннего потребления газа, поэтому эксперты ожидают, что Казахстану вскоре придется сделать трудный выбор между достижением высокого уровня экспорта в Китай или предоставлением большего количества газа для внутреннего использования. См.: Национальный энергетический отчет-2019 Ассоциации KAZENERGY. Глава 4. Рынок природного газа Казахстана и будущие проблемы газификации. Стр. 84. Доступно по ссылке: https://www.kazenergy.com/upload/document/energy-report/NationalReport19_en.pdf

16 Однако, уровень газификации в Казахстане все еще довольно низок и к 2020 году достиг только примерно 50%, поэтому по-прежнему существует большая потребность в огромных инвестициях во внутреннее газораспределение и магистральные газопроводы.

17 В настоящее время на территории Казахстана проходят три транснациональных магистральных газопровода: (i) Средняя Азия – Центр, (ii) БухараУрал, и (iii) Средняя Азия – Китай, а также два местных магистральных газопровода: (iv) Бейнеу – БозойШымкент и (v) трубопровод СарыАрка.

18 Общепризнано, что газотранспортная система Казахстана находится в отличном состоянии и способна пропускать до 85 млрд м3 /год газа с перспективой увеличения объема закачки до 120 млрд м3 /год. См .: https://neftegaz.ru/analisis/transportation/328523-gazotransportnye-sistemy-stran-sng-dinamika-iperspektivy-razvitiya/

19 Например. см. мнение российского эксперта по этому поводу: https://neftegaz.ru/analisis/world_market/328478-kazakhstanskiy-gazovyyrynok-vremya-samostoyatelnosti/

20 См.: http://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/gazovyj-sektor-razvivaetsyadinamichnee-neftyanogo-za-pyat-letdobycha-prirodnogo-gaza-rastet-vsrednem-na-6-v-god-nefti-vsego-na-2

21 Например, см. одно из мнений о необходимых реформах по ссылке: https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2020-08/kak-ne-poteryat-vnutrenniy-rynok-gaza

22 Например, см. мнение по этому поводу одного из самых влиятельных экспертов Казахстана: https://www.kazpravda.kz/fresh/view/gazbespechnosti-ne-proshchaet

23 Некоторые эксперты ожидают пятикратного повышения цен на газ в случае дерегулирования оптовых цен на газ в Казахстане. См.: https://zonakz.net/2019/10/02/podorozhaniyagaza-v-pyat-raz-ozhidayut-monopolisty-rkv-rezultate-otkaza-ot-gosregulirovaniya/

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Originally published 25.01.21.

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